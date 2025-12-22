Vučić u Putincima: Spasili smo Srbiju od velikog zla, oni bi ukinuli nezavisnost i suverenost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na otvaranju nove sportske hale u Putincima, u koju je država uložila tri miliona evra, izjavio da je Srbija spašena od “velikog zla“ i naglasio važnost budućih izbora za sudbinu zemlje.

– Spasili smo Srbiju od velikog zla. Ukinuli bi nezavisnost i suverenost Srbije, služili stranim silama, ali zahvaljujući vama smo sačuvali Srbiju i gledamo kako ide napred. Pozivam vas da u teškom poslu, pred nama, nama pomognete – rekao je Vučić.

On je najavio i povećanje penzija: “Penzioneri će 4. i 5. januara dobiti najveću penziju do sada.“

Predsednik je dodao da je važno uključiti i mlade u društveni dijalog.

– Hoćemo da saslušamo i mlade ljude, da im pokažemo da u društvu treba da se razgovara. Sve ovo je deo Ekspa, jer to nije samo Beograd već izgradnja cele Srbije – rekao je.

Vučić je podsetio na predstojeće izbore.

– Sledeće godine su i izbori koji će odrediti sudbinu Srbije, sagledajte šta je urađeno. Razgovarajte sa svojim komšijama i prijateljima, da ne donose odluke na osnovu laži, koje čitaju u medijima, sudite po delima – poručio je Vučić.

Vučić je rekao da se i danas moglo čuti da će ga streljati, pa je upitao “A šta onda?“, da li posle toga imaju neki plan i program.

– Radimo sada fruškogorski koridor. Ne moram da govorim šta to znači. Imaćete najbližu vezu sa Novim Sadom i Beogradom. Ono što je važno to je da znam koliko ste dali da sačuvate državu, koliko ste se sekirali jer ste znali da vam je država ugrožena i zato sam vam zahvalan. Pretilo joj je uništenje i nestanak u pravom smislu te reči, Srbija bi polako nestajala, zahvaljujući vašoj snazi uspeli smo da odbranimo Srbiju. Zato vas pozivam da u ovom teškom poslu pomognete, dajete predloge. Hoću da im i dalje pružamo ruku, da i onima spolja i iznutra koji su poverovali u neistine, da budemo i sa njima spremni za razgovor. I danas ste mogli da čujete „streljaćemo Vučića“. To je najlakše, ali šta onda? Je li to vaš program i plan? Penzioneri će 4. i 5. januara dobiti najveće penzije u istoriji – istakao je Vučić.

Otvaranje sportske hale Vučić je prisustvovao otvaranju hale i druži se sa decom iz lokalnih sportskih klubova. Među njima su i polaznici škole fudbala Sloven iz Rume, deca iz Rukometnog kluba Ruma i RK Putinci, tekvondisti iz kluba Zmaj iz Putinaca, odbojkaši iz OK Sloven iz Rume, kao i košarkaši i košarkašice košarkaškog kluba Jaž basket iz Rume. Vučić je Halu sportova obišao zajedno sa ministrom sporta Zoranom Gajicem i državnim sekretarom Markom Kešeljom. – Što manje telefona, što više vremena provedite u hali – poručio je Vučić. – Draga deco, dame i gospodo, prelepa je ova hala u Putincima. Mnogi su mislili da nikada to neće biti urađeno, a kod svakog deteta sam ovde video osmeh. Znam da jedva čekaju da odem da oni mogu da igraju odbrojku, rukomet… Želim vam da svu decu okupljate, što manje da koriste telefone, a što više loptu – istakao je Vučič

(Pančevac)