Vučić najboljim diplomcima medicinske struke: Čuvajte svoje pacijente, štitite i branite Srbiju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom prijemu povodom dodele ugovora o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

Upravo je predsednik Vučić dodelio ugovore o radu najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

Nakon svečanosti predsednik Vučić se oglasio na Instgaram stranici “buducnostsrbijeav”.

– Dragi mladi ljudi, mladi lekari i medicinski tehničari, za vas realni, stvarni život počinje danas. Vas molim da dobro razumete svoju ulogu. Želim da budete brižni, pažljivi i dogovorni, da se radujete uspehu i ozdravljenju svakog pacijenta – naveo je predsednik Vučić prilažući fotografije sa prijema.

– Moraćete da idete u korak sa novim tehnologijama i da nastavite da učite i vredno da radite, jer to je ono što će vas uvek razlikovati od drugih. Zahvalite svojim roditeljima na tome što su nama pomogli da dobijemo vas, kao generaciju uspešnih i onih u koje ćemo da imamo poverenja u godinama koje dolaze – naveo je Vučić.

– Još jednom vam čestitam i želim vam da čuvate svoje pacijente, da brinete o njima, da štitite i branite Srbiju – zaključio je predsednik Vučić.

