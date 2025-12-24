TIHA KONFISKACIJA IMOVINE Srbi mogu da ostanu bez svojih poseda u BiH

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH uputio je poziv Srbima koji poseduju zemlju na teritoriji FBiH, a koju bez njihove saglasnosti koriste Bošnjaci ili Hrvati, da se obrate kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć kako bi zaštitili svoje vlasničko pravo.

Predsednik Odbora Đorđe Radanović izjavio je za Srnu da se problem najčešće odnosi na srpsku zemlju u Konjicu, Zenici, Zavidovićima, Bihaću, Ilijašu i Hadžićima.

Prema njegovim rečima, ukoliko se vlasnik srpske nacionalnosti ne pojavljuje i ne ističe svoje pravo na zemlju, a ona je u kontinuiranoj upotrebi od strane Bošnjaka ili Hrvata, nakon 20 godina može doći do sticanja prava svojine.

„Da bismo to sprečili, za sve Srbe koji nam se jave sastavićemo pismeni akt i dostaviti ga Ministarstvu unutrašnjih poslova, čime se prekida rok za sticanje vlasništva. Cilj je da se taj rok zaustavi i spreči gubitak srpske imovine“, naglasio je Radanović.

On je dodao da je ovaj apel deo šire kampanje koju će Odbor nastaviti da sprovodi i tokom 2026. godine.

„Pozivamo Srbe da nam se jave kako bismo u upravnom postupku zabranili korišćenje srpske zemlje bez saglasnosti vlasnika“, poručio je Radanović.

On je naveo da svi Srbi vlasnici ili posednici zemlje u FBiH treba da se jave kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć, a centralni broj telefona je 065/090-040.

(Dnevnik)