U novoj godini naučite se da volite i prihvatate sebe

Nije lako prihvatiti samog sebe sa svim greškama. Ali ako uspete u tome onda ćete iz svog života otkloniti zabrinutost i ujedno nećete se više sekirati ako vas neko kritikuje.

Kada budete lakše prihvatali sami sebe lakše ćete prihvatati i druge. Tretirajte sebe onako kako želite da vas drugi tretiraju, oslonite se na sebe baš onako kako biste želeli da se oslonite na partnera. Kada budete uspeli u tome, imaćete šta i da pružite drugima, piše Femina.

Čini mi se da je to osnova mudrosti koja kaže: ako ne voliš sebe, ne mozeš voleti ni druge. Kada ne volite sebe, onda se često ne razumete i skloni ste samokritici. Bojite se usamljenosti i izbegavate da budete sami, ulazite u veze iz pogrešnih razloga ili zaglavite u pogrešnoj vezi.

Kada sebe ne volite, u ljubavnom odnosu vidite početak i kraj svega, a naročito sopstvene sreće, pa i života samog, pa ste spremni da žrtvujete sebe i svoje potrebe za druge. Kada izgubite voljenu osobu, naročito ako se osećate odbačenim, izgubite i sebe, ako se ne volite.

Da li vam svaka kritika i primjedba dodirne srce ? Ako se to dešava onda očito niste previše zadovoljni sami sa sobom. Promenite neke navike a i način razmišljanja.

Saveti kako lakše da prihvatite same sebe:

Setite se jedne ili dve manje greške koje znate o sebi. Recite sebi da kroz deset godina njih neće više biti pa je svejedno ako sada postoje. Možda vam nije jos jasno zašto imate određene greske ali sa vremenom možda ćete razumeti.

Više puta dnevno setite se da svi ljudi imaju dobre i loše karakteristike. Budite strpljivi sami sa sobom. Niste još prestali da se učite – a učimo se ceo život.

Ako verujete u višu silu onda ubedite sebe da vas ta vie sila voli takvog kakvi ste. Na sličan način vole vas roditelji. A pokušajte to i sami.

Naučite da se razmazite a da ne trošite puno. I pokažite sami sebi da se volite. Pomislite na svoje karakteristike koje ne volite a ne možete ih promeniti. Da li u tim karakteristikama ima nešto što bi mogli zavoleti ?

Pomislite na nekoga koga volite. Da li ga volite uprkos njegovim manama? A zato ne bi mogli na taj način i sami sebi dati nešto ljubavi?

Vežbajte primanje ljubavi – želite li istinski da volite, morate znati da primite ljubav i budete svesni da je zaslužujete. Prihvatite ljubav koju vam daju bliski ljudi, njihova dobra dela, lepe reči, komplimente i poklone. Vežbajte sami sebi da govorite “Volim te”, volite se bezuslovno i takva ljubav će vam ispuniti srce.

Vežbajte da kažete “ne” – nemojte se osečati krivim ako želite nekoga da odbijete ili niste raspoloženi za nešto što drugi traže od vas. Radite samo ono sto vaše srce zeli, a nemojte raditi nešto samo da udovoljite drugima.

Radite ono što volite – ako možete da pronađete nešto što stvarno volite da radite i počnete tako da provodite vreme, pronaći ćete ljubav, radost i sreću u svom srcu.

Odnosite se prema sebi kao prema najboljem prijatelju.

Oprostite – ostavite prošlost iza sebe i budite prisutni u svakom novom danu. Oprostite sebi sve napravljene greške, žaljenja i propuste. Vreme je da krenete napred.

Negujte se – pronađite vreme za sebe i negujte se fizički, emocionalno, mentalno i spiritualno. Radite ono sto vam pruža osečaj mira, veselja i ljubavi. Idite u šetnju, bavite se sportom, vežbajte, plešite, zdravo se hranite i spavajte.

Osećajte se dobro sami sa sobom – Pogledajte se u ogledalo, nasmešite se i recite sami sebi “Volim te, vredna sam ljubavi”. Slušajte omiljenu muziku i čitajte knjige, igrajte se s kućnim ljubimcima, budite ponosni na svoja dostignuća, pišite dnevnik o svojim životnim snovima i ciljevima.

Nemojte da se upoređujete sa drugima – Svaki čovek je jedinstveno biće i svako ima drugačiji talenat. Upoređivanje s drugima izaziva negativne emocije, poput narušenog samopouzdanja, depresije, zavisti i ljubomore. Usredsredite se na sopstvenu unutrašnju snagu, upoznajte sebe i otkrijte darove koje imate.

Ne morate da budete savršeni – Prestanite da se kritikujete sto niste savršeni. Nastojte da date najbolje od sebe, a ako ne postignete savršenstvo, prihvatite da to ne znači da ste doživeli poraz.

I još nešto.. Kada postignete tačku u kojoj ćete reći da sami sebe prihvatate mnogo toga ce se promeniti. Promeniće se vaš pogled na svet, postaćete tolerantniji prema drugim i lakše ćete prihvatati kritike na vaš račun. Primedbe neće uticati na vas jer duboko u sebi znate da se volite.

(Uspešna žena/Femina)