Vučić na otvaranju pogona fabrike stakla u Paraćinu: Nadam se da ćemo se tek radovati uspesima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije Vaider Srpska fabrika stakla u Paraćinu.

Vučića su u krugu fabrike dočekali su vlasnik Srpske fabrike stakla Igor Lah i generalni direktor Vaider Grupe Kristijan Froba, nakon čega je održan sastanak.

Zatim je usledila svečana ceremonija uz govore zvaničnika i nastup dečjeg hora. Vučić se nakon toga obratio.

– Srećan sam što sam danas u Paraćinu, ne zato što možemo da se radujemo ogromnim uspesima, jer se nadam da ćemo stvarnim i velikim uspesima moći tek da se radujemo u budućnosti. Ali, kao što je rekao gospodin Lah, mi smo danas postavili temelje na kojima se nadam da ćemo podići dobru kuću koju smo svi zajedno u međuvremenu uspeli da srušimo. Ova fabrika je nekada bila najmoćnija u celom Pomoravlju. Ova fabrika je nekada gradila i zidala naše gradove i sela, i ne samo u Pomoravskom okrugu, već i u svim ostalim okruzima. Još 1846. godine Avram Petronijević je osnovao prvu fabriku stakla na Balkanu, Avramovac kod Jagodine. Od tada imamo tradiciju izrade stakla. I dok su druge balkanske zemlje uvozile flašu, Srbija je krenula sama da ih pravi. I tada smo pokazali da možemo sopstvenim rukama, sopstvenom industrijom, da zablistamo i napravimo razliku, da smo sposobni ne samo da konzumiramo, već i da proizvodimo. A onda su radnici i njihovo znanje preseljeni u Paraćin 1907. godine, i od tada traje tradicija uspeha i neuspeha, otvaranja i zatvaranja. Ja se sećam, pre petnaestak, a i pre 20 godina, kad bi bile povoljne cene energenata, svi bi se tukli za Srpsku fabriku stakla. I svi su bili genijalni direktori, i svi su sve znali. Kada dođe loša cena energenata, država pomaže, ne možemo, ali jer nismo sačuvali ništa iz onih dobrih vremena. I tako smo polako, ali sigurno, kroz pogrešne privatizacije i sve druge procese uspevali da uništimo nešto što nam je toliko vredno. Danas podižemo sa našim švajcarskim i slovenačkim partnerima nešto novo, pokušavamo da iz pepela podignemo fabriku. Ne možete sa svima da se rukujete jer rade u drugačijim uslovima, ali rukovao sam se sa jednom damom, sa jednom ženom, i pitao sam je koliko dugo radite ovde. Izgledala mi je mlada žena, i ona mi je rekla: “27 godina radim ovde.” 27 godina svog rada, svog truda, svog života neko je uložio u uspehe i neuspehe Srpske fabrike stakla – kazao je predsednik.

Vučić je obećao pomoć države oko cene energenata.

– Onda smo razgovarajući sa našim domaćinima, sa Igorom Kristijanom, rekli da mi kao država ćemo više da pomognemo Srpsku fabriku stakla. To znači, ne krijemo to, pomoćićemo vam oko cene energenata da budu na onoj nižoj margini, a ne na onoj prosečnoj ili najvišoj, što znači da ćete moći da imate prostora za ne samo veće prihode, već i veću profitnu maržu. Pomoćićemo oko subvencija za svu opremu i sve ono što dolazi tek u ovu fabriku. Pomoćićemo, baš onako kao što svi pomažu drugima. Ja imam tu jedan problem, a to je da volim i rakiju, ali ne razumem se u rakiju i ne pijem često, ali vino više i češće pijem. I koga god od svojih drugara vinara pitam: “Odakle ti je flaša? ” Svaki mi kaže, uglavnom mi kažu: “Iz Hrvatske. ” Ja kažem: “Čekaj, čekaj, pa mi imamo Srpsku fabriku stakla, u čemu je problem? ” Pa kaže: “Problem je malo u kvalitetu, problem je malo u ceni,” i tako dalje, već smo navikli na sve ovo. Nemam ništa protiv Hrvatske, ali hoću da se borimo i hoću da se takmičimo, i hoću da pomognemo i hoću da pobeđujemo. I uveren sam da Srpska fabrika stakla ima tu šansu, ima tu priliku. Znate, nama Evropa s vremena na vreme uvede kvote na čelik i kažu: “Ne možete toliko čelika da izvezete koji proizvedete u Smederevu. ” Ja sam kao predsednik Vlade nekada znao, doduše, glumeći Robina Huda i Harambašu s vremena na vreme, sad će čudno da me pogledaju ambasador Slovenije i ambasadorka Švajcarske, pa bih ja i za mleko i za druge proizvode, kada smo u krizi ovde u Srbiji, ja bih rekao: “Izmislim neke preleme, izmislim nekako da zaštitim našu proizvodnju,” pa ne mogu kod nas da izvoze po tri, četiri meseca, pa dok oni meni napišu pisma još dva meseca, dok ja njima odgovorim još dva meseca, mi se spasosmo i ta kriza prođe. Tako da, sad ću da gledam da zamolim ljude u Vladi da nađemo načina kako da dodatno pomognemo Srpskoj fabrici stakla ovde, da mogu da zaposle više ljudi, da stanu na svoje noge konačno, da mogu da ulažu u opremu, da mogu da ulažu u drugu peć, Igore, da možete da radite više, da možete da proizvodite najvišeg kvaliteta proizvode za ceo region, i da možete u Srbiji, pre svega, a zatim i sve drugo, da pobedite. Mi rakije i vina proizvedemo više od 100 miliona boca. Ja govorim o bocama, svakako više od 100 miliona boca. Slušajte, vi imate ogroman posao da 10% toga pokrijete, a da ne kažem da se nadamo da možete da pokrijete i 50%, ali do toga moramo svi zajedno da dođemo. I onda se nadam da ću videti i mnogo novih mladih ljudi, mnogo novih mladih radnika koji će ovde moći da rade – rekao je predsednik.

Vučić je skrenuo pažnju na to da je Iz Pomoravlja, Braničeva, Borskog i Zaječarskog okruga otišlo mnogo ljudi u svet, te da je potrebno mnogo toga uraditi kako bi se oni vratili.

– U nameri da te ljude vratimo u našu zemlju, moraćemo mnogo da radimo. Ovde sam prošli put, kada sam boravio na teritoriji Paraćinske opštine, obećao da ćemo da uradimo puteve do Sisevca, ovamo od Ravanice, uradili smo i most i tih 5, 5,5 kilometara. Obećao sam da ćemo da uradimo puteve do Grze, sad ćemo prvo ova 4,5 kilometra u Grzi da napravimo. Gde je, Vladimire? Nisam te ni video, Vladimire, izvini. Prvo u Grzi da uradimo ta 4,5 kilometra, onda sasvim da spojimo Grzu sa manastirom Sisajevac i Sisevcem ovamo. Uradićemo ovu školu u Drenovcu, i to je preko 2 miliona evra, osnovnu školu u koju nam ide 90 đaka i 17, 17oro dece u predškolsku ustanovu. To je, koliko sam ja razumeo, najveće selo u Paraćinskoj opštini, dakle, to ćemo u Drenovcu da uradimo. Ono što je za vas najvažnije, rekao bih, osim cene energenata, to je da uradimo ovu petlju koja će da spoji sa industrijskom zonom i Paraćin i Ćupriju. Ako to uradimo, onda verujem da ćemo konačno i neke druge investitore moći da dovedemo, a i vama da olakšamo u značajnoj meri posao. Ne mogu da vam obećam ovo za lokalnu prugu, zato što vi morate da znate, i ja to ne krijem, mi živimo u zemlji, a kod vas je to na još višem nivou ta razmaženost prikazana u kojoj vam se ljudi bune i kada gradite dečija igrališta, to jest igrališta za decu. Mi smo juče i prekjuče imali demonstracije u Pančevu, nećete verovati, zato što gradimo igrališta za decu. Jer neki stariji ljudi koji se kunu u mladost su nam rekli da oni tu, da su im potrebna tri drveta, jer tu šetaju kučići, pa tu mogu da obave nuždu, a deca nek nađu negde drugo mesto za igralište i tako dalje, verovali ili ne. I to je bilo, bogami, 40 i 50 ljudi na tim protestima. Tako da to ne mogu da vam obećam. Ono što sam obećao i što ste čuli sada i što su mogli da čuju građani Paraćina, to ćemo da uradimo, jer imali biste revoluciju ovde, zato što ta pruga prolazi na 10 metara od njihovih kuća, a taman su navikli da uživaju bez pruge, kad su pruge sklonjene, vozovi uništeni i sve uništeno u našoj zemlji, tako da te stvari ne mogu da obećam. U svakom slučaju, ovo drugo što sam obećao, to ćemo da damo odmah u ispunjenje. Za mene je od presudnog značaja razvoj i napredak moderne Srbije, industrijalizacija, odnosno reindustrijalizacija naše zemlje. Verujem da Vajder kompanija, verujem da vi, gospodine Alah, vi Kristijane, možete da postignete velike rezultate, imaćete svaku vrstu podrške naše države, imali ste i do sada u subvencijama koje nisu male, jer smo hteli da zadržimo tračak nade za ljude u Paraćinu i za ljude u ovom delu Pomoravlja da mogu da ostanu i da imaju svoj posao. Sada ta nada više nije tračak, već vidimo svetlo na kraju tunela, ali je i dalje dalek put do tog svetla. Moraćemo mnogo da radimo, računajte na podršku države Srbije. Sve ćemo uraditi što možemo da ova fabrika stakla bude na ponos svima u regionu, na ponos svima u Srbiji, na ponos svima u Pomoravlju. Koristim priliku da vas zamolim da zaposlite još deo ljudi odavde iz Paraćina, a mi ćemo vam pomoći kroz različite subvencije da to za vas ne bude neisplativo, u svakom slučaju. Hvala vam na interesovanju koje ste pokazali za našu zemlju, hvala vam na trudu, na energiji, radu, hvala Švajcarskoj i Sloveniji – rekao je Vučić.

Svečanosti otvaranja prisustvovali su i ambasadorka Švajcarske An Lugon-Mulen, ambasador Slovenije Slobodan Šešum, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Međunarodna grupacija Vaider, čija je matična kompanija Vaider Group AG registrovana u Lucernu u Švajcarskoj, preuzela je Srpsku fabriku stakla u Paraćinu krajem 2022. godine.

Nova fabrika je počela sa radom 2024. godine i trenutno zapošljava oko 250 radnika, sa fokusom na industrijsku proizvodnju staklene ambalaže za prehrambenu i industriju pića.

U kompaniji navode da je lokacija u Paraćinu izabrana zbog postojeće industrijske infrastrukture i kvalifikovane radne snage, ali da je bila potrebna sveobuhvatna modernizacija.

– Instalirane su nove peći, linije za oblikovanje, unapređen je sistem kontrole kvaliteta i poboljšana energetska efikasnost – navode iz kompanije.

Kako je saopšteno, cilj SFS Paraćin je da postane vodeći proizvođač stakla na Balkanu.

Grupacija Vaider najavila je ambiciozne planove širenja na evropskom tržištu i ulaganja više od 100 miliona evra u modernizaciju i proširenje poslovanja u narednim godinama.

U 2024. godini pokrenuta je nova peć kapaciteta 270 tona staklene ambalaže dnevno, uz investiciju vrednu oko 50 miliona evra.

U fabrici u Paraćinu nakon završetka investicionog ciklusa započeta je probna proizvodnja ambalažnog stakla, a proizvodi se već plasiraju na domaće tržište i tržišta Jugoistočne Evrope.

