Ministarka Đedović o NIS-u: Održani sastanci sa MOL-om, zatvoren deo otvorenih pitanja

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su održani sastanci sa operativnim i pravnim timovima MOL-a u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, navodeći da je zatvoren deo otvorenih pitanja i da očekuje da će do kraja nedelje biti usaglašeno oko 90 odsto stavova.

Ona je istakla da je nastavak razgovora sa MOL-om od ključnog značaja i podsetila da se prethodno sastala i sa izvršnim direktorom te kompanije Hernadijem Žoltom.

– Juče su bili razgovori operativnih, pravnih timova. Zatvorili smo određen broj pitanja, nastavićemo i u narednim danima. Očekujem da do kraja nedelje imamo nekih 90 odsto usaglašenih stavova. Ostaće, pretpostavljam, još nekoliko otvorenih pitanja za razgovore na višem nivou – rekla je Đedović Handanović za RTS, dodajući da su predstavnici MOL-a paralelno razgovarali i u Sankt Peterburgu.

Naglasila je da je važno da Srbija ispuni svoj deo obaveza kako bi se u rokovima koje je definisala američka administracija stvorili uslovi za preuzimanje NIS-a.

Prema njenim rečima, cilj Srbije u pregovorima je i unapređenje pozicije u odnosu na sporazum iz 2008. godine, za koji smatra da je mogao biti povoljnije definisan.

Kako je navela, država nastoji da poveća vlasnički udeo u NIS-u za dodatnih pet odsto, kao i da obezbedi da kompanija zadrži dominantnu poziciju na domaćem tržištu, uz stabilan rad rafinerije i definisane kapacitete prerade.

– Vidimo koliko je bitno u ovoj energetskoj krizi imati rafineriju u svojoj zemlji na koju možete da se oslonite da biste sprečili poremećaje snabdevanja. Ne možete se osloniti na uvoz. To su sve teme o kojima razgovaramo – rekla je ministarka.

Dodala je da su predmet razgovora i ranije preuzete finansijske obaveze NIS-a, kao i način na koji budući potencijalni vlasnik vidi njihovu realizaciju.

– Da li tu želi nešto da menja, kako da se te potencijalne investicije zamene nekim drugim, da li iz prošlosti ili nekim trenutnim ili budućim, u smislu da interes naše zemlje zaštitimo u najvećoj mogućoj meri. I nastavićemo te razgovore koji nisu često laki, ali je bitno da obe strane imaju želju da dođu do kompromisa – naglasila je Đedović Handanović.

Govoreći o političkom okviru saradnje, ona je ocenila da Srbija i Mađarska imaju razvijene odnose i da je njihovo unapređenje rezultat politike predsednika Aleksandra Vučića u prethodnoj deceniji.

Ukazala je i na nedavni razgovor predsednika Srbije sa budućim mađarskim premijerom Peterom Mađarom, izrazivši očekivanje da će saradnja biti nastavljena, posebno u energetskom sektoru.

– Radujem se nastavku dobrih odnosa i sa budućim ministrom energetike i da nastavimo sve zajedničke projekte. Nadam se da ćemo nastaviti izgradnju zajedničkog naftovoda između Srbije i Mađarske, izuzetno važnog projekta za sigurnost snabdevanja obe zemlje, ali i za MOL kao budućeg potencijalnog većinskog vlasnika NIS-a u smislu alternativnog pravca snabdevanja, pre svega za Rafineriju – rekla je ministarka.

Dodala je da se Mađarska snabdeva gasom preko Srbije i da je prošle godine isporučeno blizu osam milijardi kubnih metara, dok Srbija deo svojih rezervi skladišti u Mađarskoj, gde se trenutno nalazi oko 132 miliona kubnih metara gasa.

Istakla je i da su u toku pripreme za izgradnju Panonskog koridora, čiji je značaj prepoznala i Evropska unija.

– Nadam se da ćemo nastaviti da sarađujemo isto toliko dobro kao u prošlosti, da bismo realizovali sve ove projekte i da bi naše dve zemlje učinili energetski sigurnim – zaključila je Đedović Handanović.

(Objektiv)