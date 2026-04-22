8. Starčevački dani knjige u znaku Miodraga Bulatovića

Osmi „Starčevački dani knjige” u toku su u Domu kulture „29. novembar” u Starčevu, a ovogodišnja manifestacija u znaku je jednog od najprovokativnijih pisaca sa ovih prostora – Miodraga Bulatovića.

Festival, koji se održava od 20. do 24. aprila, i ove godine okuplja brojne autore i ljubitelje pisane reči, a manifestaciju je otvorio gradski većnik zadužen za kulturu Darko Ješić, koji je tom prilikom istakao značaj kontinuiteta ove kulturne smotre.

Inače, ovogodišnji koncept podeljen je u tri celine: program posvećen životu i delu Bulatovića, sadržaje namenjene deci i mladima, kao i predstavljanje savremenih domaćih pisaca.

Prema rečima direktora Doma kulture, Marka Ivoševića, uvodni dani festivala usmereni su na tumačenje Bulatovićevog stvaralaštva, koje je, iako često mračno, prožeto dubokom humanošću i specifičnim humorom.

– Poseban utisak ostavio je pesnički karavan, u kojem su učestvovali autori iz Beograda, Pančeva i Starčeva. Njihove interpretacije, inspirisane groteskom, ironijom i crnim humorom, odrazile su duh Bulatovićevog književnog izraza, dok su sami pesnici podelili i lične utiske o njegovom delu – navodi Ivošević.

Značajan segment prvog dana bilo je i predavanje profesora Dobrivoja Stanojevića, koji se dugo bavi proučavanjem Bulatovićevog stvaralaštva.

– Na temu „Humor i književna demonologija” Stanojević je na pristupačan način približio publici složenost opusa velikog srpskog pisca. Kroz anegdote i citate, osvetlio je i Bulatovićev privatni život, njegovu kontroverznost, kao i put do međunarodne afirmacije – od rane popularnosti u evropskim književnim krugovima do kasnijeg priznanja i u domaćoj sredini – napominje direktor starčevačkog Doma kulture.

Drugi dan festivala obeležile su novine u programu, jer je po prvi put organizovan čitalački klub, kao jedna od četiri radionica namenjenih podsticanju kreativnosti i afirmaciji mladih talenata, realizovana u saradnji sa nastavnicima srpskog jezika.

Pored tematskog dela, festival donosi i susrete sa savremenim piscima koji će predstaviti svoja nova dela, a među njima su Igor Marojević, Ivan Tokin, Laura Barna, Vanja Bulić…

(Pančevac/J. Filipović)

