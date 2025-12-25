Novi most na Savi biće pravi lepotan”: Predsednik Vučić podelio snimak

Novi most na Savi biće pravi lepotan, poručio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić je podelio na Instagram stranici “avucic” snimak sa današnjeg obilaska radova na Starom sajmištu i poslao jasnu poruku građanima.

– Ovo je samo jedan od primera koliko se mnogo stvari radi u našem glavnom gradu i kada o tome govorimo ja uvek želim da izbegnem opasnost da se sve radi i gradi u Beogradu, a da se u drugim delovima Srbije ne radi i zato želim da značajan deo novca preselimo iz Beograda u druge delove naše zemlje, a Beograd mora da se gradi i da napreduje jer on je metropola i on je sedište ne samo za sve građane Srbije, već i za ceo region, i za naš narod koji živi van granica ove zemlje – istakao je Vučić.

– I on mora da bude i simbol, mora da bude pokazatelj snage jednog naroda i jedne zemlje – zaključio je predsednik Srbije.