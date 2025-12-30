Gudurica: Aplauz za KUD Vinogradi

U Gudurici je održan tradicionalni Novogodišnji koncert u organizaciji Kulturno-umetničkog društva „Vinogradi“. Koncert je protekao u svečanoj atmosferi, a sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta. Brojna publika je sa oduševljenjem i velikim aplauzima ispratila svaki nastup.

KUD „Vinogradi“ već više od dve decenije neguje tradiciju novogodišnjih koncerata, a i ove godine na sceni su se, uz domaćine, predstavili i gosti iz Mihajlovca, Velikog Središta i Jasenova. Publika je imala priliku da uživa u igrama iz različitih krajeva Srbije, koje su izvedene sa velikom energijom i posvećenošću.

Protekla godina bila je veoma uspešna za KUD „Vinogradi“, uz brojne nastupe u zemlji i inostranstvu. Članovi društva gostovali su u Grčkoj, u mestu Edesa, kao i u Češkoj, u gradiću Lukavice, gde su ostvarili značajne kontakte i prijateljstva sa brojnim ansamblima. „Nadamo se da će naredna godina biti još uspešnija i bogatija novim nastupima i saradnjama“, istakla je predsednica KUD „Vinogradi“ Svetlana Knežević.

Koncertu su prisustvovali Slaviša Maksimović, član Gradskog veća, i dr Jelena DJokić, direktorka Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Vršcu.

Ovom prilikom, Maksimović je istakao da će Grad Vršac nastaviti da pruža snažnu podršku svim kulturno-umetničkim društvima na teritoriji grada, imajući u vidu značaj očuvanja tradicije i kulturnog identiteta svih naroda koji ovde žive, uz želje za srećne predstojeće praznike.

(Grad Vršac)