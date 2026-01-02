Memorijalni kompleks Kadinjača: Završena druga faza konzervatorskih radova

Završena je Druga faza projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na Memorijalnom kompleksu Kadinjača i rekonstrukcija spomen-česme na Sinjevcu, posvećenu palim borcima za otadžbinu u ratovima 1876-1918. sa 49 uklesanih imena iz Užica, Buara, Stapara, Bioske i Sinjevca.

Radovi su završeni tokom prošle godine zahvaljujući sredstvima koje je obezbedilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a na osnovu Javnog poziva za podnošenje predloga projekata za investiciono održavanje ratnih memorijala od značaja za negovavnje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

– Radovi na Memorijalnom kompleksu Kadinjača su obuhvatili sanaciju spomenika u Amfiteatru Užičke republike, rekonstrukciju staza od spomen-piramide ka Aleji Radničkog bataljona i žardinjera kod spomen-piramide, dok je u Aleji Radničkog bataljona izvršena stabilizacija terena sa desne strane, rekonstruisane su granitne kocke u delovima i prostor ispred figura, potvrđeno je za RINU u gradskoj upravi.

Radovi na spomen-česmi u Sinjevcu su obuhvatili izradu i zamenu oštećene ploče, mehaničko čišćenje površine česme, malterisanje i presvlačenje zaštitnim materijalom, i na kraju farbanje specijalnom bojom za zaštitu površina. Zatim je urađena hidrofobna zaštita protiv atmosferskih uticaja.

Treća faza radova koja će se odnositi na monolitne figure planirana je za sledeću godinu.

(RINA)