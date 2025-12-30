Treće kolo Kupa SS Srbije u Kikindi: Uspešan nastup SD Pančevo 1813

PANČEVO – Kikinda je minulog vikenda bila domaćin trećeg kola Kupa Streljačkog saveza Srbije u gađanju vazdušnim sportskim oružjem. Na ovom značajnom takmičenju nastupilo je devet takmičara Streljačke družine „Pančevo 1813“, koji su ostvarili zapažene rezultate i još jednom potvrdili visok kvalitet pančevačkog streljaštva.

Najuspešniji među njima bio je Marko Ninković, koji je vazdušnim pištoljem ostvario rezultat od 571 krug. Tim učinkom osvojio je dve zlatne medalje – u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, kao i maksimalnih 12 bodova za plasman u finale Kupa SSS, koje će biti održano u februaru naredne godine.

Marko Ninković je dao i veliki doprinos ekipnom uspehu Streljačke družine „Pančevo 1813“, koja je osvojila prvo mesto. Uz njega, za ekipu su nastupili Gabriel Dautović, koji je sa 561 krugom zauzeo peto mesto u seniorskoj konkurenciji, i Jovan Kondić, koji je sa 558 krugova bio sedmi senior. Obojica su takođe osvojili nove bodove za plasman u finale Kupa Srbije.

U pojedinačnoj konkurenciji nastupili su i Velimir Ninković, koji je ostvario 553 kruga, kao i Andrej Jeftenić sa rezultatom od 547 krugova.

U ženskoj konkurenciji Iva Rakonjac je zauzela šesto mesto među juniorkama sa rezultatom od 622,3 kruga, dok je u konkurenciji seniorki bila deveta, čime je takođe obezbedila nove bodove za finale.

Perspektivni kadeti Ognjen Dželetović i Ana Negovanović nastupili su puškom, ali ovog puta nisu osvojili bodove, dok Aleksa Rakonjac nije nastupio jer je već ranije obezbedio dovoljan broj bodova za učešće u finalu Kupa.

Međunarodni turnir „Kikinda kup“

Uporedo sa trećim kolom Kupa Srbije, održan je i međunarodni turnir „Kikinda kup“, na kojem je učestvovalo oko sto takmičara iz tri države. Osnovni rezultati bili su isti kao na Kupu Srbije, ali su organizovana i seniorska finala.

U finale vazdušnim pištoljem plasirala su se čak tri takmičara Streljačke družine „Pančevo 1813“ – Marko Ninković (571), Gabriel Dautović (561) i Jovan Kondić (558 krugova).

U izuzetno uzbudljivom finalu Marko Ninković, juniorski reprezentativac Srbije, nastavio je sa odličnim pogocima i nakon tri raspucavanja savladao seniorskog reprezentativca Dušana Petrova sa istim rezultatom, a potom ubedljivo trijumfovao i osvojio zlatnu medalju u seniorskoj konkurenciji.

Gabrielu Dautoviću bronzana medalja izmakla je za nijansu, pa je takmičenje završio na četvrtom mestu, dok je junior Jovan Kondić zauzeo sedmo mesto među seniorima.

Rezultati ostvareni u Kikindi još jednom potvrđuju da Streljačka družina „Pančevo 1813“ predstavlja jedan od najuspešnijih klubova u Srbiji, sa snažnom bazom mladih i perspektivnih takmičara, ali i strelaca spremnih za najveća domaća i međunarodna takmičenja.

(Pančevac/S.V.)