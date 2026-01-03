Rast izvoza i uvoza: Srbija povećala spoljnotrgovinsku razmenu u 2025.

Ukupna robna spoljnotrgovinska razmena Srbije u periodu od januara do novembra 2025. godine dostigla je 68,4 milijarde evra, što predstavlja rast od 7,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Izraženo u američkim dolarima, ukupna razmena iznosila je 76,96 milijardi dolara, odnosno 11,4 odsto više nego lane. U tom periodu Srbija je izvezla robu u vrednosti od 34,1 milijardu dolara, što je povećanje od 11,8 odsto, dok je uvoz iznosio 42,9 milijardi dolara i bio je veći za 11,2 odsto.

Posmatrano u evrima, vrednost izvoza iznosila je 30,3 milijarde evra, što je rast od 7,9 odsto, dok je uvoz dostigao 38,1 milijardu evra, uz povećanje od 7,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Spoljnotrgovinski deficit u posmatranom periodu iznosio je 8,77 milijardi dolara, što je za 8,7 odsto više nego prethodne godine. U evrima, deficit je iznosio 7,81 milijardu, uz rast od 5,1 odsto. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 79,5 odsto, nešto viša nego godinu dana ranije.

Regionalno posmatrano, najveći udeo u izvozu imala je Vojvodina sa 32,4 odsto, dok su Beogradski region i Region Šumadije i Zapadne Srbije učestvovali sa po 22,2 odsto. Najveći deo uvoza realizovan je preko Beogradskog regiona, koji je učestvovao sa 45,4 odsto.

U strukturi izvoza po nameni proizvoda dominirali su proizvodi za reprodukciju sa udelom od 61,5 odsto, dok su roba za široku potrošnju i oprema učestvovale sa 26,7, odnosno 11,7 odsto. Slična struktura zabeležena je i kod uvoza, gde su proizvodi za reprodukciju činili više od polovine ukupne vrednosti.

Najveći deo spoljnotrgovinske razmene Srbija je ostvarila sa zemljama sa kojima ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini, pri čemu su države članice Evropske unije učestvovale sa 58,4 odsto ukupne razmene. Najznačajniji izvozni partneri bili su Nemačka, Italija, Bosna i Hercegovina, Kina i Mađarska, dok su u uvozu prednjačile Kina, Nemačka, Italija, Turska i Mađarska.

Sa zemljama CEFTA sporazuma Srbija je ostvarila suficit od 3,07 milijardi dolara, zahvaljujući pre svega izvozu žitarica, drumskih vozila, nafte i farmaceutskih proizvoda, uz pokrivenost uvoza izvozom od čak 256,5 odsto.

U novembru 2025. godine izvoz je iznosio 3,06 milijardi dolara, što je rast od 8,5 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine, dok je uvoz povećan za 13,4 odsto i dostigao 3,99 milijardi dolara. Najznačajniji izvozni proizvodi u tom mesecu bile su rude bakra i koncentrati, setovi provodnika i motorna vozila, dok su u uvozu dominirali električna energija, lekovi i gasna ulja.

Republički zavod za statistiku napominje da od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohiju, koji stoga nisu obuhvaćeni ukupnim rezultatima za Republiku Srbiju.