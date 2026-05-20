Vučić najavio pregovore sa 32 kineske kompanije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Palati Srbija da predstojeća poseta Narodnoj Republici Kini predstavlja, kako je naveo, „verovatno najvažniju“ bilateralnu posetu Srbije do sada, ističući da očekuje potpisivanje više od 30 sporazuma i investicije koje bi mogle da dostignu oko milijardu evra.

Vučić je rekao da je danas razgovarao sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom o završnim pripremama za posetu Pekingu, koja bi trebalo da traje od 24. do 29. u mesecu, kao i sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

– Koliko sam ja razumeo, to je od 24., dakle do 29., petodnevna poseta, verovatno jedna od najvažnijih, ja bih rekao iz mog ugla i onoga što znam da je već pripremljeno, verovatno najvažnija poseta do sada koju smo imali – rekao je Vučić.

Dodao je da očekuje „važne rezultate“ iz razgovora sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

– Verujem i nadam se da ćemo uspešno predstavljati našu zemlju i da ćemo obavestiti građane Srbije o važnim rezultatima koje ćemo u razgovorima sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom ostvariti – naveo je predsednik Srbije.

Vučić je najavio i dodatne diplomatske aktivnosti u narednim danima, uključujući telefonski razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, dolazak predsednika Evropskog saveta Antonija Košte u Beograd, kao i samit Evropska unija–Zapadni Balkan u Tivtu, kojem će prisustvovati nakon razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Vučić: To ukazuje na slabost Evrope

Govoreći o međunarodnim odnosima i mogućim pregovorima između Evrope i Rusije, nakon medijskih navoda da bi potencijalni evropski pregovarači mogli da budu Angela Merkel ili Mario Dragi, Vučić je ocenio da to pokazuje slabosti evropskog kontinenta.

– Ono ukazuje na sve naše slabosti kao kontinenta, zato što je gotovo pet godina prošlo od početka rata. Mi smo se sad setili da bi bilo dobro da je dozvoljeno, da je razumno i racionalno voditi dijalog – rekao je Vučić.

On je podsetio da je ranije bio kritikovan zbog razgovora sa Moskvom, ali da se sada dijalog sa Rusijom ponovo nameće kao potreba.

– Kada sam pre godinu dana boravio u Moskvi, samo što me nisu linčovali neki govoreći šta ću ja u Moskvi, pa ću ja njih uskoro da pitam, izgleda, a šta ćete vi sad u Moskvi – kazao je predsednik Srbije.

Vučić je ocenio da je evropski kontinent pokazao nepripremljenost za nove geopolitičke okolnosti.

– Kako god da okrenete, to govori o tome koliko smo nepripremljeni svi zajedno kao kontinent na nove okolnosti, na nove svetske prilike, koliko se neretko licemerno ponašamo i koliko ne praštamo drugima ono što smo sebi odavno oprostili – naveo je on.

Ipak, istakao je da podržava svaki pokušaj dijaloga i mirovnih pregovora.

– Ja se radujem bilo kakvim razgovorima, jer svaki razgovor je bolji od dana ratovanja. Hiljadu godina razgovora je bolje nego jedan dan ratovanja, i ako će to doprineti smirivanju strasti, smirivanju tenzija, smirivanju ratnog požara u Ukrajini, biću najsrećniji na svetu – rekao je Vučić.

Dodao je da treba pratiti kako bi eventualni evropski pregovori mogli da utiču na američku inicijativu za mir u Ukrajini i odnose između Vašingtona, Brisela i Moskve.

“Kina postaje gravitacioni centar i faktor stabilnosti u svetu”

Govoreći o globalnoj ulozi Kine, Vučić je ocenio da Peking postaje „gravitacioni centar i faktor stabilnosti u svetu“.

– Očigledno je da Kina postaje gravitacioni centar i faktor stabilnosti u svetu, faktor ozbiljnosti, faktor odgovornosti – rekao je predsednik Srbije.

On je naveo da su odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Kine dodatno unapređeni formiranjem dve mešovite komisije između dve zemlje, što, prema njegovim rečima, pokazuje rastući značaj Pekinga na međunarodnoj sceni.

Vučić je istakao da će tokom posete Kini posebnu pažnju posvetiti razgovorima o savremenim tehnologijama, uključujući veštačku inteligenciju i robotiku.

– Već sam rekao ambasadoru Li Mingu šta ću reći i šta ću zamoliti predsednika Sija. Tiče se najmodernijih tehnologija, veštačke inteligencije, robota i svega drugog – rekao je on.

Predsednik Srbije najavio je i da će govoriti na Univerzitetu Činhua u Pekingu.

– Imaću veliku čast da govorim i na Činhua univerzitetu gde su najmoćniji svetski lideri govorili. Verujem da ću na drugačiji način govoriti o politici i geopolitici – rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, tokom posete planirani su sastanci sa više od 30 kineskih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

– Do sada imamo predloženih 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama, to je za mene nemoguće da postignem sve. Pokušaću da postignem sa 20 kompanija – naveo je on.

Vučić je posebno izdvojio projekat fabrike robota u Šapcu, čije se otvaranje očekuje krajem juna ili početkom jula.

– Očekujem da krajem juna, početkom jula, mi ovde prisustvujemo otvaranju ove fabrike robota u Šapcu, sa preko 200 zaposlenih, ali na kvalitativno višem nivou od svega što smo do sada radili – rekao je predsednik Srbije.

On je ocenio da bi rezultati posete Kini mogli da budu “spektakularni“.

– Verujem da ćemo se vratiti u Srbiju i da ćemo moći da kažemo da je potpisano više od 30 sporazuma različitih u različitim sferama društvenog života, da to bude nešto što je potpuno spektakularno, što nikada nigde do sada nismo uradili – zaključio je Vučić.

(Pančevac)