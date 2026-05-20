Imaju li penzoneri pravo na dve penzije

Lazar L. iz Katića je radio u Švajcarskoj 14 godina, a onda se vratio u Srbiju i ovde ima gotovo 17 godina staža. Trenutno nigde ne radi, a sledeće godine bi trebalo da stekne pravo na penziju po našim zakonima.

– Zahtev za ostvarivanje prava na starosnu penziju po sporazumima/konvencijama podnosi se organu socijalnog osiguranja u zemlji gde imate prebivalište.

U skladu sa sporazumom, države ugovornice će potvrditi staž i odlučiti o pravu na starosnu penziju prema svojim zakonskim propisima za deo staža navršen u toj državi. S obzirom na to da u Srbiji imate više od 15 godina staža osiguranja, imate uslov za samostalnu starosnu penziju kada navršite 65 godina.

Zahtev podnet nosiocu osiguranja jedne države ugovornice smatra se zahtevom podnetim i nosiocu osiguranja druge države jer se po službenoj dužnosti vrši razmena podataka na propisanim dvojezičnim obrascima – navode u PIO fondu.

