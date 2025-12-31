Vučić čestitao Novu godinu građanima

U narednih 24 sata ćemo se radovati fenomenalnim vestima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Srbije novogišnje praznike, prenose beogradski mediji.

Predsednik Vučić se oglasio na svom profilu na društvenoj mreži “X” i najavio vrlo važnu stvar za građane Srbije.

– Poštovani građani, srećna Nova godina, a u narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vestima – naveo je predsednik Srbije.

– Radili smo naporno, zaslužili smo! Živela Srbija! – zaključio je Vučić.