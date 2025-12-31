Vučić čestitao Novu godinu građanima

Od 1. januara Merkur ulazi u Jarca, i tu ostaje 20 dana: Stižu pozitivni udari
U narednih 24 sata ćemo se radovati fenomenalnim vestima
20:00
31.12.2025
U narednih 24 sata ćemo se radovati fenomenalnim vestima
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Srbije novogišnje praznike, prenose beogradski mediji.
Predsednik Vučić se oglasio na svom profilu na društvenoj mreži “X” i najavio vrlo važnu stvar za građane Srbije.
– Poštovani građani, srećna Nova godina, a u narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vestima – naveo je predsednik Srbije.
– Radili smo naporno, zaslužili smo! Živela Srbija! – zaključio je Vučić.
