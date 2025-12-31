Politika Vesti

Vučić čestitao Novu godinu građanima

U narednih 24 sata ćemo se radovati fenomenalnim vestima

15:36

31.12.2025

Podeli vest:

Foto: Printscreen/Instagram@avucic

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Srbije novogišnje praznike, prenose beogradski mediji.

Predsednik Vučić se oglasio na svom profilu na društvenoj mreži “X” i najavio vrlo važnu stvar za građane Srbije.

– Poštovani građani, srećna Nova godina, a u narednih 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vestima – naveo je predsednik Srbije.

– Radili smo naporno, zaslužili smo! Živela Srbija! – zaključio je Vučić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.