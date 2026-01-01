Ulica otvorenog srca: Koncerti, predstave, humanitarni štandovi u više beogradskih opština

Tradicionalna manifestacija „Ulica otvorenog srca“ otvorena je danas u 11 sati u Beogradu, u Svetogorskoj ulici, ali i u 15 beogradskih opština.

Manifestacija ima za cilj okupljanje zajednice i podršku humanitarnim ciljevima kroz raznovrstan program za sve generacije.

Kao i svake godine, duž Svetogorske i Makedonske raspoređene su bine i brojni sadržaji, koncerti, predstave, humanitarni štandovi za kupovinu crvenog i plavog klovnovskog nosa, ulični zabavljači, animatori za decu, prodavci slatkiša, kuvanog vina i rakije.

Porodični program, uz džez koncert počeo je oko 11 sati, dok je u podne planiran praznični čarobni šou „Zekina novogodišnja magija“, u Velikoj sali GO Stari Grad.

I na Novom Beograd organizovan je kulturno-muzički program za sve generacije, na Bulevaru Zorana Đinđića, ispred Tržnog centra „Novi Merkator“.

Program na bini otvorili su nastupi kulturno-umetničkih društava „Talija“ i „Opanak“. Hor „Arton“ nastupa od 11.40 časova, a zatim je od 12 sati na programu predstava za decu „Škola magije. Od 12.40 deca će moći da se zabave uz „Peđolinov šou“. U 13.10 nastupiće bend „Paravan, a od 14.10 grupa „Neverne bebe, najavljeno je ranije.

I u Gradskoj opštini Voždovac organizovan je raznovrstan program za celu porodicu, mađioničarski šou, maskote animatori na štulama, žongleri, klovn i sportski animatori.

Muzičkim programom atmosferu obogatiće, kako je najavljeno ranije, VIII beogradska gimnazija i Kulturno-umetničko društvo „Ripanj“.

Humanitarna manifestacija i zabavni programi za najmlađe u Čukarici

Gradska opština Čukarica i Turistička organizacija Čukarica takođe organizuju humanitarnu manifestaciju „Ulica otvorenog srca“ u Požeškoj ulici.

Cilj manifestacije je prikupljanje sredstava za decu i odrasle sa smetnjama u razvoju iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje sa domom „Sveti Sava na Umki, kojima su neophodni obrazovna, zdravstvena, socijalna i psihološka podrška i zaštita, najavili su ranije iz ove opštine.

Od 11.30 časova nastupiće hor Dečjeg kulturnog centra, nakon čega slede predstava „Ledena kraljica i klovnovsko-mađioničarska predstava. Završnicu programa, u 14 časova, obeležiće koncert „Tropiko benda.

Novogodišnja magija na Paliluli – predstave, ples i humanitarni sadržaji

I u GO Palilula takođe se organizuje „Ulicu otvorenog srca“, u Ulici Bratstva i Jedinstva do 16 sati. Ranije je najavljeno da će program početi oko 10 sati predstavom za decu „Snežna kraljica, a od 11.00 do 11.40 planirana je „Novogodišnja iluzija, nakon čega sledi novogodišnji koncert ansambla „Garavi sokak“ od 11.40 do 13.00.

U nastavku programa, od 13.00 do 13.40, nastupiće deca iz PU „Boško Buha sa programom „Magija dobrog srca. Novogodišnji plesni šou biće održan od 13.40 do 14.20, dok je od 14.20 do 15.20 planirana predstava za decu „Vilenjaci spasavaju Deda Mraza.

Manifestacija će biti završena plesnim programom „Plesom do snova od 15.20 do 16 sati.

Predstave, radionice i žurka za najmlađe u Zemunu

„Ulica otvorenog srca“ u Zemunu se organizuje u okviru velike manifestacije Zemunska bajka. Program je počeo u 10 sati, a u 11 sati nastupaju sestre Gobović, novogodišnji teatar donosi predstavu „Tajna grada Hladnograda“ u 12.15, dok su za kasnije planirane i radionice za decu.

Novogodišnja žurka Deda Mraza za najmlađe počinje u 18, dok je repriza Nove godine uz di-džeja zakazana za 20 sati.

Tradicionalna manifestacija „Ulica otvorenog srca“ organizovana je i u Mladenovcu, Obrenovcu i Surčinu.

Izmene u saobraćaju

Zbog manifestacije „Ulica otvorenog srca“ u Svetogorskoj i Makedonskoj, na delu od Dečanske do Takovske ulice red linija javnog prevoza biće promenjen do 20 časova.

Istorija manifestacije

Manifestacija „Ulica otvorenog srca“ nastala je pre pola veka u „Srpskoj kafani“ kada su glumci Ateljea 212 menjali uloge sa kelnerima i prvog dana Nove godine služili goste. Iz ovog nesvakidašnjeg druženja nastao je praznik Beograda koji povezuje kulturu i privredu, radost, čaroliju i humanost.

Manifestacija „Ulica otvorenog srca“ je od 1988. godine zvanično ušla u kalendar najznačajnijih manifestacija grada Beograda, kroz koju prođe više od 100.000 ljudi.

(RTS)