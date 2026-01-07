Božićna ruža cveta i u snegu: Evo kda je nabolje vreme za sadnju

Božićna ruža, poznata i kao kukurek, prava je zimzelenasta višegodišnja lepotica koja cveta kada većina biljaka u bašti miruje – od januara pa sve do proleća.

Ova otporna biljka iz porodice Ranunculaceae donosi boju u sive zimske dane sa nadole okrenutim cvetovima u nijansama bele, roze, ljubičaste, crvene ili čak skoro crne.

Hibridi su najčešći u baštama, visoki i široki do 60 cm, sa sjajnim tamnozelenim listovima. Idealna je za zone otpornosti 4-9, dugovečna (preko 10 godina), laka za gajenje i savršena za senovite delove bašte, šumske ivice ili naturalizaciju – gde se sama širi semenom i postepeno stvara prirodne grupe biljaka, kao da je oduvek tu rasla.

Pažnja: Biljka je otrovna za ljude i životinje, pa nosite rukavice prilikom rada!

Popularne sorte božićne ruže ili kukureka u našim rasadnicima uglavnom su hibridi sa raznovrsnim cvetovima.

Kod nas su dostupni beli kukurek (Helleborus niger) sa čistim belim cvetovima, zeleni kukurek (Helleborus viridis) sa tamnozelenim cvetovima, crveni kukurek sa intenzivnim crvenim tonovima, te ružičasti hibridi poput Ballard Hybrids ili Dacaya sa velikim, voštanim ružičastim cvetovima. Kombinujte različite boje da biste produžili period cvetanja.

Razmnožavanje božićne ruže je jednostavno. Biljke se lako samoseju, pa možete brati seme rano leto ili pustiti da padne prirodno i kasnije presaditi sadnice. Drugi način je deljenje rizoma krajem zime ili ranom jesenom. Najlakše je, ipak, kupiti gotove sadnice u saksiji iz rasadnika.

Najbolje vreme za sadnju je od marta do avgusta. Božićna ruža voli punu ili delimičnu senku, idealno ispod listopadnog drveća koje pruža zaštitu od jakog letnjeg sunca. Izbegavajte mesta sa jakim vetrovima. Odlično uspeva u šumskim baštama ili na ivicama.

Tlo treba da bude vlažno, glinovito i dobro drenirano, sa pH 7,0-8,0 (neutralno do blago alkalno). Dodajte kompost prilikom pripreme, ali ne đubrivo direktno pri sadnji.

Sadnja:

Pripremite zemlju – uklonite korov, obradite do 15 cm dubine i dodajte organski materijal.

Napravite humak za bolju drenažu i vidljivost cvetova.

Posadite na istoj dubini kao u saksiji (kruna malo iznad zemlje da izbegnete truljenje).

Razmak: 30-35 cm.

Zalijte i utabajte tlo.

Negovanje kukureka je minimalno – đubrenje nije obavezno, samo održavajte tlo bogatim organskim materijalom.

Helleborus viridis božićna ruža zeleni kukurek

Zalivanje: 2,5 cm vode nedeljno za nove biljke; kasnije samo ako je suša.

Malčiranje: Krajem jeseni za zadržavanje vlage i topline.

Orezivanje: Posle cvetanja uklonite uvele stabljike; krajem jeseni isečite stare listove do zemlje (sprečava bolesti i štetočine).

Korovi: Redovno uklanjajte.

Zimska nega je jednostavna – božićna ruža dobro podnosi hladnoću, ali malčirajte za zaštitu od suše i vetra. U oštrim zimama orezujte stare listove.

Saveti za uspeh: Sadite na vidljivim mestima (kod ulaza ili prozora) da biste u potpunosti uživali u cvetovima. Pazite samo kad radite s njom, nosite rukavice zbog toksičnosti. Ako biljka slabo raste, orezujte stare listove.

Uobičajene greške su previše sunca leti, loša drenaža, neuklanjanje korova ili neorezivanje starih listova. Pročitajte i kako da sačuvate begonije od zime.

(Lepaisrećna)