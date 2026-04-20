Zlato, srebro i bronza za Panoniju na krosu u Smederevu

Atletičari pančevačke „Panonije“ uspešno su otvorili kros sezonu nastupom u Smederevu. U autentičnom ambijentu Smederevske tvrđave, među više od 200 takmičara iz zemlje i regiona, Panonija je nastupila sa 11 sportista i osvojila tri odličja – po jedno zlatno, srebrno i bronzano.

Najveći uspeh ostvario je veteran Ajredin Ajeti, koji je u kategoriji od 35 do 40 godina ubedljivo trijumfovao na stazi dugoj 2.000 metara, donevši klubu zlatnu medalju.

U trci starijih juniora na 4.000 metara, trostruki rekorder Srbije u sportskom hodanju, Vladimir Mirkov, pokazao je svestranost i u trkačkim disciplinama. Iako je veći deo trke bio na vodećoj poziciji, u samom finišu je zauzeo drugo mesto i osvojio srebrnu medalju. Uspeh porodice Mirkov upotpunila je Valentina Mirkov, koja je u konkurenciji mlađih juniorki na 3.000 metara osvojila bronzano odličje.

Zapažene nastupe imali su i najmlađi članovi: Petra Brankov, Stefan Topalović i Vuk Lažetić u trci atletskih školica, dok su se među prvih deset u svojim kategorijama plasirale Una Althajm, Nevena Cvetković, Anđela Stefanović, Minja Althajm i Ivana Javor.

Najava: „Foks Trejl“ na novoj lokaciji

Atletski klub „Panonija“ nastavlja sa aktivnostima i kao organizator. Sedma po redu trka u prirodi „Foks Trejl“ (Fox Trail) održaće se na novoj lokaciji – Čardak u Deliblatskoj peščari.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem portala Trka.rs, a u ponudi su:

Dečji trejl za osnovce

Trke na 6, 12 i 23 kilometra.

(Pačevac)