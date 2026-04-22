Danas je Sveti Epsihije: Naljutio se i razbio ceo hram, pa postao SVETAC!

Srpska pravoslavna Crkva i njeni vernici danas proslavljaju svetog mučenika Evpsihije.

U vreme cara Julijana Ostupnika, kada su u Kesariji upravljali crkvom Božjom sv. Vasilije Veliki, ovaj Evpsihije stupio je u brak sa uglednom devojkom.

Ali nije mu bilo suđeno da i jednog dana bude sa njom u braku. Na dan njihove svadbe desio se neznabožački praznik za žrtvoprinošenjem Fortuni. Evpsihije se naljuti i ode da razbije ceo hram, tako je i bilo!

Čuvši za ovo car Julijan, razljutio se i naredio da se svi vinovci poseku, da se mnogi hrišćani uzmu u vojsku, da se udari danak na hrišćane i da se o njihovom trošku ponovo izgradi hram Fortuni, ali i da se gradu oduzme počasno ime Kaserija ( koje mu je dao kesar Klavdije), i nazove ga imenom Maza. Sv. Evpsihije bio je najpre vezan za drvo i mučen, a potom i posečen, 362 godine po tom događaju car Julijan posetio je taj grad na svom putu ka Persiji, protiv koje su ratovali. Sv. Vasilije izašao mu je u susret, i izneo tri ječmena hleba u znak počasti i gostoprimstva. Car je naredio da se svetitelju da jedna šaka sena kao udarje.

– Ti se nama rugaš, o care, mi ti prinosimo hleb, kojim se hranimo, a ti nam daješ hranu za stoku koju ti svojom vlašću ne možeš pretvoriti u hranu za ljude- Reče Vasilije caru. Na to će car: „znaj da ću te tim senom hraniti kad se vratiš iz Persije!“

– Zlobni odstupnik se nikada nije vratio živ iz Persije, jer je poginuo zasluženom i neprirodnom smrću. Srpska pravoslavna crkva ovaj praznik slavi 9. aprila po crkvenom, a 22. aprila po gregorijanskom kalendaru.

(Pančevac)