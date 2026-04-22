Vršac centar snage i fitnesa: Dominacija domaćeg „Rasputin tima“

VRŠAC – . U veličanstvenom ambijentu Kongresno-kulturnog centra „Milenijum“, održani su drugi po redu „Vršac Open“ u obaranju ruku i prestižni „NPC Serbia Regional Open“ u bodibildingu i fitnesu.

Ova sportska manifestacija, organizovana pod okriljem NPC Worldwide i IFBB Pro League, uz podršku udruženja EX YU Shows i domaćeg kluba „Rasputin tim – Akademija snage i fitnesa“, okupila je vrhunske sportiste iz čitavog regiona.

Elita u obaranju ruku: Put za Evropsko prvenstvo

Drugi „Vršac Open“ okupio je više od 70 takmičara iz 15 klubova. Visok nivo discipline i snage rezultirao je vrhunskim borbama, a poseban značaj takmičenju daje podatak da su čak četvorica boraca osigurala svoje mesto na predstojećem Evropskom prvenstvu u Bugarskoj.

Predsednik Saveza, Nenad Smiljković, istakao je da su uslovi u Vršcu na svetskom nivou, dok su predstavnici Arena Sporta potvrdili da grad poseduje kapacitete za realizaciju događaja vrhunskog televizijskog formata.

Međunarodni spektakl u bodibildingu i fitnesu

Paralelno sa borbama na stolu, održan je i „NPC Serbia Regional Open“, takmičenje koje služi kao ključna stepenica ka profesionalnim kvalifikacijama. Sportisti iz Grčke, Mađarske, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije demonstrirali su impresivnu formu pred internacionalnim sudijskim panelom.

Glavni sudija Petar Kruschov iz Rumunije, uz kolege iz Ukrajine, pohvalio je drastičan skok u kvalitetu takmičara u odnosu na prethodnu godinu, ističući Vršac kao važnu tačku na mapi fitnes industrije.

Dominacija domaćeg „Rasputin tima“

Domaći takmičari briljirali su pred svojom publikom:

Stefan Pavić – Osvojio dve zlatne medalje u obaranju ruku (u konkurenciji obe ruke) i jednu bronzu.

Uroš Vlajkovac – Dominirao u kategoriji Men’s Physique, gde je osvojio prvo mesto i prestižnu apsolutnu titulu.

Iako su medalje važne, organizatori su istakli da je prava suština ovog vikenda bila promocija sportskog načina života, razvoj novih generacija i jačanje sportske zajednice koja gradi šampione.

(Pančevac/Grad Vršac)