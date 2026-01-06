Božićna čestitka predsednika Skupštine AP Vojvodine Balinta Juhasa

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Balint Juhas čestitao je danas predstojeći Božić svim građanima koji najradosniji hrišćanski praznik proslavljaju po julijanskom kalendaru.

„Neka svetlost božićnih dana unese u vaše domove radost, zdravlje i ljubav, a praznik Hristovog rođenja donese mir u duše, slogu u porodice i nadu u bolje sutra. Neka nas ovaj veliki praznik podseti na značaj zajedništva, međusobnog razumevanja i solidarnosti, kao i na odgovornost koju imamo jedni prema drugima. Uveren sam da ćemo, vođeni tim vrednostima, imati snage da zajedno prevazilazimo sve izazove i nastavimo da gradimo društvo zasnovano na brizi za svakog čoveka.Svima koji slave želim da Božić provedu u miru, radosti i blagostanju, okruženi svojim najmilijima.

Mir Božiji – Hristos se rodi!“

(Pančevac)