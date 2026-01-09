Živim za Srbiju! Vučić poslao važnu poruku

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je važnu poruku ovog podneva građanima naše zemlje.

Predsednik Srbije se oglasio na Instagram profilu “avucic” i poručio ono što svaki građnin Srbije treba da čuje.

– Živim za svoj narod. Živim za svoju zemlju. Živim za Srbiju! – naveo je predsednik Vučić.

Predsednik Vučić je juče na Instagram profilu “avucic” sumirao ono što se dešavalo u našoj zemlji tokom prethodne godine.

– Cele prethodne godine nekoliko mečki je u našem dvorištu igralo, međunarodnih i regionalnih. Nema šta nisu uradili da sruše Srbiju – napomenuo je Vučić.

– Sada im je jasno da je nisu srušili i da je neće srušiti – napomenuo je predsednik Srbije.

– Da li će biti još pokušaja, ovakvih ili onakvih, biće, ali sve je to, što bi rekli na jugu Srbije, “tanka rakija” – zaključio je Vučić.

(Pančevac)