Evo koji znakovi kriju svoja osećanja, a koji će vam sve sasuti u lice

Kada bi mogli da čitamo misli, sve bi bilo lakše, zar ne? Dok ne stignemo do tog naprednog civilizacijskog trenutka, ostaju da nas more večita pitanja. Da li je zaista to htela da kaže? Da li zaista misli da mi to ne primećujemo? Kako da znam da li razmišlja isto? Svi mi volimo da delujemo pomalo misteriozno s vremena na vreme, bilo da za to postoji opravdani razlog ili ne.

Međutim, neki znakovi su nesvesno skloni tome da više pažnje pridaju određenim stvarima i žele da ih sačuvaju samo za sebe. Ukoliko želite da saznate šta to vaš partner ili prijatelj prećutkuje od vas, imamo nekoliko hintova koji vam mogu pomoći da u stilu pravog detektiva iščačkate ono što vas zanima. Evo par stvari koje je svaki znak spreman da krije ma koliko ga vi ispitivali i mučili.

Ovan – Iako deluje samouvereno, u sebi ovan se uvek preispituje i sumnja, takođe, vešto krije svoja osećanja, tako da ako želite da saznate šta zaista oseća, morate to izokola naokolo dok ga ne saterate u ćošak.

Bik – I kad kaže da mu nije stalo, itekako mu je stalo. Pored toga, tvrdoglavi bik se najviše plaši promena, ali nije spreman da to i otvoreno prizna. Nemojte da terati da se menja preko noći, ukažite mu na prednosti pa neka sam dođe na tu genijalnu ideju.

Blizanci – Vešto kriju kada su neraspoloženi i nesrećni, a iako mogu da deluju vrlo otvoreno, zapravo su često stidljivi. Budite strpljivi i saosećajni i sve će vam se kasti.

Rak – Nikada vam ne veruju 100% i često sami sa sobom prolaze kroz depresivne faze. Budite tu za njih da im dokažete da nisu u pravu.

Lav – Sebe vole najviše na svetu i ne planiraju to da promene. Vole da se osećaju potrebnim i da misle da drugi zavise od njih, učinite njihovom egu s vremena na vreme to zadovoljstvo.

Devica – Uvek očekuju odobravanje drugih za svoje postupke, previše analiziraju i preispituju svaku sitnicu. Pružite im prijateljsku podršku čak i kada mislite da se to već podrazumeva.

Vaga – Plaše se samoće i nemaju problem da se ujedu za jezik više puta kako bi izbegli i najmanji konflikt. Moraćete da se potrudite da izvučete njihovo pravo mišljenje o nečemu.

Škorpija – Uglavnom ne kriju ništa, sve će vam sasuti u lice. Često se vešto pretvaraju da ih ništa ne dotiče – znajte da to nije baš tako, ali za vaše dobro pravite se da jeste.

Strelac – Vole da se prave da je sve u redu i kada se sve oko njih ruši, nemojte da vas zavara lažni osmeh. Znaju da oproste ali nikad i da zaborave,

Jarac – Preterana ambicija ih često navodi da misle da nikada nisu dovoljno dobri, uputite im reči podrške s vremena na vreme, najteži su sami sebi.

Vodolija – Iako često pucaju od samopouzdanja, doboko su nesigurni i stalno očekuju odobravanje drugih i posebne pohvale i za najmanje aktivnosti.

Ribe – Iako deluju dobrodušno i kao da ne očekuju ništa za uzvrat – i te kako očekuju i zapamtiće vrlo dobro ako ne uzvratite uslugu, ne budite naivni.

(Astroputnik)