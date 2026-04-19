Kovačica centar tradicije: Više od 500 učesnika na veličanstvenoj smotri horova, orkestara i folklora

Dom kulture „3. oktobar“ u Kovačici bio je 18. aprila centar kulture i tradicije, ugostivši Opštinsku smotru horova, orkestara i folklora koja je okupila oko 500 učesnika, prenosi RTV Kovačica.

Tokom trosatnog programa, ispunjenog pesmom i igrom, predstavilo se mnoštvo ansambala, horova i orkestara iz Kovačice, Uzdina, Padine, Debeljače i Crepaje, pokazujući svo bogatstvo multikulturalnosti ove opštine.

Predsednik opštine Kovačica, Petar Višnjički, istakao je da je ovaj događaj rezultat zajedničkog truda dece, amatera i umetničkih rukovodilaca. „Opština Kovačica stoji uz ljude koji čuvaju identitet ove sredine i prenose ga na nove generacije“, poručio je Višnjički, čestitajući učesnicima na vrhunskim nastupima.

Stručni žiri je smotru ocenio najvišim ocenama, navodeći da je organizacija i kvalitet programa u Kovačici postavio „domaći zadatak“ za druge opštine i gradove. Najuspešniji ansambli nastavljaju svoj put kroz dalja takmičenja, noseći sa sobom duh zajedništva i ponosa na svoje nasleđe.

