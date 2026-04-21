Vučić razgovarao sa Peterom Mađarom, pozvao ga da poseti Srbiju

Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa kandidatom za budućeg premijera Mađarske i predsednikom stranke Tisa Peterom Mađarom.

„Čestitao sam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Imali smo važan, dobar i sadržajan razgovor o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa“, napisao je predsednik na Instagramu.

Predsednik je naveo da su razmotrili i neka od ključnih energetskih i drugih pitanja od značaja za dalji razvoj odnosa između naših zemalja, stabilan razvoj, sigurnije snabdevanje i snažnije regionalno povezivanje.

Razmenili su, kako je napisao, mišljenja i o položaju srpske i mađarske manjine u našim zemljama, kao i o EU putu Srbije.

Predsednik je rekao da je uputio poziv Peteru Mađaru da poseti Srbiju.

