Predsednik Vučić: Evo kada će se definitivno znati ko je kupac ruskog udela u NIS-u

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da će se za dva, tri dana definitivno znati ko će biti kupac ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije.

Predsednik Vučić je rekao da ne očekuje konačni ugovor za NIS u roku od dva-tri dana, ali da očekuje da će dostaviti OFAC-u dokumenta.

– I verujem da će završiti konačni ugovor do februara-marta. Ali kada dostavite ta dokumenta, jasno je u kom smeru sve ide, i teško je kasnije to prekinuti. Očekujem to u narednih 48 sati – objasnio je predsednik Srbije.

Vučić je u Abu Dabiju, na komentar novinara da je juče razgovarao sa predstavnicima MOL-a u Beogradu i pitanje ko je bliži preuzimanju ruskog udela u NIS-u – da li Mađari ili razgovara u Abu Dabiju o tome i sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, odgovorio: “Ili možda i jedni i drugi, videćemo”.

– Ti koje ste pomenuli. Ili možda i jedni i drugi, šest reči. Za dva, tri dana verujem da ćete znati – rekao je predsednik Vučić.

Na pitanje o pisanju opozicionih medija, koji dovode u pitanje da li Mol treba da kupi NIS, Vučić kaže da ako čovek ima imalo emocija i srca, iskočio bi iz kože od besa.

– Da vas podsetim o čemu se radi. Ovde se radi kako da u teškom i najtežem trenutku, jednom od najtežih trenutaka, uspemo da preživimo i opstanemo. Ponosan sam na zemlju čiji sam predsednik, kojoj 94 dana još nije stigla prva kap nafte, a da niko od vas, nijedan građanin to nije osetio. Kap nafte nismo dobili, niste videli ni poskupljenja, već naprotiv, pojeftinilo je gorivo. To je kada je zemlja ozbiljna, kada je vode dobri ljudi i domaćini. I sada oni pitaju da li je Mol dobra kompanija… A mi valjda sa Hrvatima nismo imali problema? A imam i drugo pitanje. A izvinite, šta da radimo? Pošto nismo mi ti koji prodajemo, već Rusi. Mi smo omogućili da budemo fer, da bar prodaju kome žele. A zašto prodajemo? Pa zato što su oni prodali to 2007. i 2008. godine. Pa pričaju o kulturi, a prodali su sve bioskope, prodali su cementare, izvore vode, mlekare, celu konditorsku industriju. Sve su prodali, strpali pare u džepove i otpustili pola miliona ljudi. I sada oni drže pridike. Dakle, nismo mi ti koji biramo kupce, da biramo mi bismo bili ti – rekao je Vučić.

(Pančevac)

