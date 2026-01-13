Politika Vesti

Plan za budućnost i politička vizija uslov su napretka: Vučić iz Abu Dabija poslao važnu poruku građanima

12:47

13.01.2026

Foto: Printscreen/Instagram@buducnostsrbieav

Plan za budućnost i politička vizija uslov su napretka svake zemlje, poručio je iz Abu Dabije predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji je danas prosustvovao otvaranju Nedelje održivosti.

– Ovde, u Emiratima, na najbolji način možemo da vidimo šta jednoj zemlji donosi hrabro i mudro rukovodstvo i verujem da mnogo toga možemo da naučimo od njih – poručio je Vučić.

– Naša Srbija je bezbroj puta propuštala prilike za ubrzani razvoj, ovoga puta nećemo. U ekonomskom smislu, pred nama je odlična godina! – napomenuo je predsednik Vučić.

Predsednik je na Instagram stranici “buducnostsrbijeav” podelio snimak i poslao snažnu poruku.

(Pančevac)

