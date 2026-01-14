Politika Vesti

ABU DABI: Vučić se video sa Donaldom Trampom Mlađim

12:10

14.01.2026

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Abu Dabija i tom prilikom je otkrio da se video i sa Donaldom Trampom Mlađim

– I on i verenica, Betina, su ustali od stola da se pozdravimo. I nju takođe poznajem, imamo odlične odnose i očekujem ih uskoro u Beogradu – otkrio je prvi čovek naše zemlje.

Donald Tramp Mlađi je u tri navrata posetio Srbiju, poslednji put u aprilu prošle godine.

