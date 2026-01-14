ABU DABI: Vučić se video sa Donaldom Trampom Mlađim

Penzioneri, u ovih 27 banja možete da idete besplatno
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Abu Dabija i tom prilikom je otkrio da se video i sa Donaldom Trampom Mlađim
– I on i verenica, Betina, su ustali od stola da se pozdravimo. I nju takođe poznajem, imamo odlične odnose i očekujem ih uskoro u Beogradu – otkrio je prvi čovek naše zemlje.
Donald Tramp Mlađi je u tri navrata posetio Srbiju, poslednji put u aprilu prošle godine.
(Dnevnik)
Proizvodnja u Rafineriji počinje za nekoliko dana, a gorivo će se na tržištu naći za manje od dve nedelje. Do tada, kao i do sada, nikakvih problema po građane neće biti, navodi ministarka energetike.
