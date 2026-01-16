Dnevna bolnica u Kovinu renovirana i u potpunosti opremljena

Porodica može da pozove lekare, psihijatra iz Dnevne bolnice da iskaže kriznu situaciju da im se adhok pomogne ili da se ode u kućnu posetu i da se pacijent vidi na licu mesta, rekla je dr Petrović

Dnevna bolnica u Kovinu koja je renovirana i u potpunosti opremljena ,važna je kako za pacijente koji su se lečili u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ Dnevna bolnica im je produženi vid lečenja .Takođe za one osobe koje imaju probleme, teskobu koje su pod stresom sami osećaju da im je potrebna lekarska pomoć dnevna bolnica u Kovinu kao i Centar za mentalno zdravlje u Pančevu omogućuju da lakše dođu do psihologa i pisijatra, rekla je dr Jovanka Petrović, direktorka Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“ psihijatar.

– Ono što je važno da nam je pacijent funkcionalan. I trebalo bi i mi to i radimo kada pacijenta otpuštamo sa akutnog odeljenja ili sa nekog hroničnog sub akutnog odeljenja mi ga prevedemo u Dnevnu bolnicu. To podrazumeva da pacijent dolazi na parcijalni terapiju da mu se daje farmako terapija da dolazi na individualni razgovor i sa psihologom i psijatorm, postoje razne socio terapijske psiho terapijske grupe uopšte jedna resocijalizacija i način i pomoć da se pacijent vrati svojim obavezama u društvenu zajednicu , porodici. Rade se i preventivni programi i edukacija porodica i prepoznavanje kriznih situacija kako bi pacijent bio zbrinut. Porodica može da pozove lekare, psihijatra iz Dnevne bolnice da iskaže kriznu situaciju da im se adhok pomogne ili da se ode u kućnu posetu i da se pacijent vidi na licu mesta, rekla je dr Petrović.

Ono što je dobro što pacijent stekne određene veštine boravkom u Dnevnoj bolnici nauči da prihvata kako sebe tako porodicu i sredinu u kojoj boravi i na taj način se razbija ono što je najveći problem a to je auto stigma i stigma okoline koja se smanjuje što je i cilj Dnevne bolnice i Centra za mentalno zdravlje da se osoba oporavi i vrati društvenoj zajednici.

(RTV Pančevo)