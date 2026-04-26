Penzionere čeka više novca! Evo koliko će penzije rasti u narednom periodu!

Penzije u Srbiji nastavljaju trend rasta, a najnovije procene pokazuju kako bi se prosečan iznos mogao kretati u narednim godinama, sve do 2030. godine, ukoliko se zadrži sadašnji tempo ekonomskog rasta i usklađivanja sa platama.

Prema dosadašnjim povećanjima i planovima za naredni period, očekuje se da će penzije i dalje postepeno rasti. Projekcije ukazuju na to da bi, uz stabilne ekonomske uslove, prosečna penzija mogla dostići oko 750 evra do kraja decenije.

Istovremeno, očekuje se i rast prosečnih plata, koje bi u istom periodu mogle da dostignu oko 1.700 evra, što bi bio deo šireg plana unapređenja životnog standarda.

Najavljena je praksa postepenog povećanja penzija, u skladu sa budžetskim mogućnostima i ekonomskim kretanjima. Već ranijim korekcijama penzije su uvećane za više hiljada dinara, a taj trend bi trebalo da se nastavi i u narednim godinama.

Posebna pažnja usmerena je na penzionere koji imaju primanja ispod 40.000 do 45.000 dinara. Razmatraju se dodatni modeli podrške za ovu grupu, kako bi se smanjile razlike i poboljšao njihov standard.

Prema dugoročnim projekcijama, rast penzija ne bi bio jednokratan, već deo kontinuiranog procesa usklađivanja primanja sa ekonomskim rastom.

Ukoliko se planovi ostvare, očekuje se značajno povećanje kupovne moći penzionera i stabilniji finansijski položaj najstarijih građana do kraja decenije.

