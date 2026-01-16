Rod Blagojević: SAD bi uskoro mogle da pokrenu istragu protiv “Muslimanske braće” u BiH

Bivši guverner američke savezne države Ilinois i blizak saradnik predsednika SAD Donalda Trampa, Rod Blagojević, izjavio je da je ogranke organizacije “Muslimanska braća“ u Egiptu, Jordanu i Libanu odavno trebalo proglasiti terorističkim, dodajući da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da pokrenu istrage o uticaju te grupe i u Bosni i Hercegovini.

On je ocenio da bi eventualna istraga SAD o situaciji u BiH, prema njegovom mišljenju, otkrila brojne dokaze koji ukazuju na veze sa terorističkim organizacijama tog tipa.

– Ono što je uradio Stejt department predstavlja važan i neophodan korak u borbi protiv terorizma, naročito onog koji je prisutan, na primer, u Libanu, Egiptu i Jordanu, a dodao bih i u Bosni. Nije slučajno što predsednik Tramp preduzima ovakve poteze. Ovo nije samo borba protiv terorista i zaštita građana, već i deo šire strategije Trampove administracije da zaštiti hrišćanske zemlje koje su izložene pretnjama radikalnog islama i terorizma – rekao je Blagojević u izjavi za RTRS.

Prema njegovim rečima, svi koji pripadaju pravoslavnoj hrišćanskoj veri i Srpskoj pravoslavnoj crkvi mogu ove poteze da posmatraju kao značajan korak ka stvaranju boljih uslova za delovanje u vezi sa prilikama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

– Možemo očekivati slične mere i protiv drugih ogranaka “Muslimanske braće“. Smatram da je ovo tek prvi korak i verujem da će ih biti još. Iskreno verujem da će se upravo u BiH i Republici Srpskoj odvijati sličan razvoj događaja, da će biti otkrivene veze i pokrenute istrage o uticaju “Muslimanske braće“, na primer, u BiH. Postoje snažni dokazi da su ovde dugo bili aktivni – naveo je Blagojević.

Upitan o mogućoj povezanosti SDA, kao i Alije i Bakira Izetbegovića sa ogrankom “Muslimanske braće“, Blagojević je ocenio da se može očekivati da je ovo samo početak šireg procesa.

Govoreći o odluci da se BiH nađe na listi od 75 zemalja za koje se obustavlja izdavanje useljeničkih viza, Blagojević je rekao da se to može dovesti u vezu sa, kako tvrdi, snažnim uticajem Irana u toj zemlji.

– Iranski uticaj povezan je sa Hamasom i Hezbolahom, sa “Muslimanskom braćom“, i prisutan je, na primer, u Libanu, Egiptu i Jordanu, ali i u Bosni i Hercegovini – rekao je Blagojević.

On je dodao da je to pitanje posebno važno jer je, kako navodi, Tramp odlučan u nameri da se pronađu zajednički ciljevi i da se sarađuje na zaštiti zajedničkih interesa hrišćanskog sveta, budući da snažno veruje u judeo-hrišćanske vrednosti i tradiciju.

– Moram da kažem i iz ličnog ugla – on veoma poštuje i ceni srpski narod zbog njegove istrajnosti u borbi za sopstvena uverenja – rekao je Blagojević.

Bivši guverner Ilinoisa je naveo i da oseća određenu nostalgiju tokom boravka u regionu. – Nigde nije kao kod kuće. Ali, s druge strane, još ne želim da se vratim. Proveo sam ovde gotovo dve predivne sedmice. Na ličnom planu, mnogo mi znači što sam bio na liturgiji na Badnje veče, u srpskoj crkvi za Božić i što sam ovde dočekao Novu godinu. Iznad svega, važno mi je da se borim za očuvanje i zaštitu prava srpskog naroda – u Republici Srpskoj, Srbiji, Crnoj Gori, u SAD i u dijaspori – rekao je Blagojević.

On je dodao da se Milorad Dodik i Republika Srpska, prema njegovim rečima, nalaze na prvoj liniji te borbe za zaštitu srpske, pravoslavne hrišćanske vere, kao i interesa srpskog naroda.

– Zato mi je bila velika čast da budem ovde 9. januara i da proslavim Dan Republike Srpske, dan koji je za vas ono što je 4. jul za Sjedinjene Američke Države, a za mene, kao sina srpskog iseljenika, nešto zaista posebno – zaključio je Blagojević.

