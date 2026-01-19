Darovali mališane bez roditeljskog staranja

Grad Vršac, u saradnji sa vršačkim privrednicima, i ove godine realizovao je tradicionalnu novogodišnju akciju, tokom koje su mališani iz Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve obradovani poklonima i prazničnim programom.

Grad Vršac, u saradnji sa vršačkim privrednicima, i ove godine realizovao je tradicionalnu novogodišnju akciju, tokom koje su mališani iz Doma za decu i omladinu „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve obradovani novogodišnjim poklonima i prazničnim programom.

Tokom svečanosti, deca su najpre podelila poklone privrednicima i Vrščanima koji su učestvovali u akciji darivanja, kao znak zahvalnosti za pažnju i podršku koju su im pružili. Nakon toga, mališani su izveli kratku predstavu, kojom su oduševili sve prisutne i dodatno ulepšali prazničnu atmosferu.

Tradicionalno su paketićima ispunjene želje koje su mališani saopštili Deda Mrazu, a akcija je još jednom potvrdila značaj zajedništva, solidarnosti i društvene odgovornosti u lokalnoj zajednici.

„Veliko mi je zadovoljstvo što smo i ove godine ugostili decu iz Doma „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve i zajedno sa vršačkim privrednicima obradovali ih novogodišnjim paketićima, ali pre svega osmesima i lepim trenucima koje ćemo svi pamtiti. Ove godine smo, zahvaljujući njihovim pismima Deda Mrazu, uspeli da ispunimo i brojne dečje želje. Ovo je akcija koja traje godinama i koja nas svaki put podseti koliko naše društvo ima veliko srce. Zahvaljujući našim privrednicima, kao i Vrščanima koji su se odazvali pozivu, svako dete danas je dobilo mali znak pažnje, ali i veliku poruku da su važni, voljeni i da nisu zaboravljeni. Hvala od srca svima koji su bili deo ove divne priče i koji svojim primerom pokazuju koliko je važno da brinemo jedni o drugima”, istakla je Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

Posle podele poklona, za decu je odigrana i predstava u izvedbi Muzičkog centra “Zvončići”, a potom su mališani imali zajednički ručak u restoranu „Dinar“, čime je ovaj dan zaokružen u znaku pažnje, druženja i lepih uspomena.

Grad Vršac i vršački privrednici još jednom su pokazali da zajedničkim angažovanjem mogu da donesu radost i osmeh onima kojima je to najpotrebnije, nastavljajući tradiciju humanosti i brige za najmlađe.

(eVršac)