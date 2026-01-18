Proradila Rafinerija u Pančevu

Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji, evro-dizel naći će se na pumpama od 27. januara, objavila je Đedović Handanović

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je danas počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu.

„Posle skoro dva meseca pauze, danas je sa radom počela proizvodnja naftnih derivata u rafineriji u Pančevu. Gotovo 2.000 zaposlenih užurbano radi na proizvodnji te će se evro-dizel naći na pumpama od 27. januara“, objavila je Đedović Handanović na Instagramu.

Dodala je da je ponosna na kolege iz Vlade Srbije.

„Diplomatskom borbom uspeli smo na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da ispunimo obećanje dato građanima da nikakve posledice sankcija nad kompanijom NIS neće osetiti“, rekla je ministarka.

(Pančevac)