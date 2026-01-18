Održano plivanje za Časni krst ispod Beogradske tvrđave

Plivanje za Časni krst u organizaciji Kraljevskog reda vitezova održano je danas povodom Krstovdana ispod Beogradske tvrđave, na ušću Save u Dunav, a 33 učesnika su zajedno iznela krst iz vode u duhu jedinstva.

Plivanje za Časni krst održano je uz blagoslov patrijarha srpskog Porfirija, a među plivačima su bili i Kraljevski vitezovi i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Jedan od plivača, Nikola Stanković, rekao je za Tanjug da ove godine pliva za Časni krst 12. put i istakao da nikada nije ravnodušan i da uvek postoje iskušenja.

Kada se za to spremamo, kada stojimo tamo bosi na hladnom molu, uvek postoje neke misli o tome kako će proći, ali to je magija, jer je posle plivanja najbolji mogući osećaj. Na primer, sada je najbolji mogući osećaj“, rekao je Stanković.

On je naveo da je svako učešće u Plivanju za Časni krst bilo drugačije.

„Ovde se ujedinjujemo sa Bogom, plivamo u njegovu čast i on nas svaki put štiti i ima najbolje planove za nas kako će sve to proći. I zato se tome predajemo sa verom da se tog dana ništa ne može desiti“, rekao je Stanković.

Lazar, koji je takođe učestvovao u plivanju za Časni krst, rekao je za Tanjug da je samo iskustvo skakanja u vodu bilo neverovatno.

„Osećaj te hladnoće koju ne osećamo dok ne stignemo tamo je neverovatan. Mora se osetiti, taj trenutak se ne može prepričati“, rekao je on.

Plivači su prethodno zajedno hodali u povorci koja je krenula od crkve Device Marije u Svetoj Rozi, predvođeni pripadnicima Žandarmerije, praćeni predstavnicima Kraljevskog reda vitezova, a zatim građanima.

Prethodno je u crkvi Roze održana liturgija.

(Politika)