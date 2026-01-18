Nedeljni horoskop od 19. do 26. januara: Sezona Vodolije donosi srećan period za 3 znaka

Nedelja koja je pred nama donosi ulazak u sezonu Vodolije, koja podrazumeva inovativne ideje, originalnost i poriv za druženjem. Ovaj astrološki period odlično će uticati na Vodolije, Vage i Blizance.

OVAN

Posao – Sezona Vodolije donosi vam nove ideje i saradnje. Dobro je vreme da se umrežite i pokrenete nešto drugačije od uobičajenog.

Ljubav – Moguća su iznenadna poznanstva ili neočekivani obrti u vezi. Očekuje vas pojačan flert preko poruka i novi dogovori o susretima. Mogućnost kraćeg putovanja.

Zdravlje – Poboljšanje.

BIK

Posao – Fokus je na karijeri i statusu. Sezona Vodolije doneće vam velike poslovne promene, ali i ambicije koje zahtevaju korišćenje društvenih mreža.

Ljubav – Privlače vas osobe koje su ambiciozne i ostvarene u karijeri. Jedna neobične osoba koju poznajete preko posla može da vam se dopadne.

Zdravlje – Slabije.

BLIZANCI

Posao – Odlična period za učenje, usavršavanje znanja ali i putovanja radi posla. Ušli ste u odličan poslovni period.

Ljubav – Venera u Vodoliji zahetva promenu ambijenta. Zbog toga ćete lako isplanirati putovanje sa voljenom osobom. Slobodnim Blizancima sledi poznanstvo sa osobom iz inostranstva.

Zdravlje – Odlično.

RAK

Posao – U periodu ste kada možete da dobijete veće sponzorstvo za određeni poslovni projekat. Dobar momenat za raspolaganje tuđom imovinom.

Ljubav – Strasti su pojačane. Možete lako da uđete u novu vezu na osnovu velike privlačnosti. Vodolije će vam biti intrigantne.

Zdravlje – Dobro.

LAV

Posao – Saradnje i partnerski odnosi su ključni. Bićete u centru pažnje na poslu i to će vam prijati.

Ljubav – Sezona Vodolije stavlja fokus na veze, što znači da odnos može da pređe na viši nivo ili da dođe do važne odluke. Pojedini Lavovi će preispitivati svoje vrednosti u braku.

Zdravlje – Slabije.

DEVICA

Posao – Obaveze se umnožavaju, ali uz dobru organizaciju postižete odlične rezultate. Radićete više od jednog poslovnog projekta.

Ljubav – Manje romantike, više realnosti. Slobodne Device mogu da upoznaju nekoga kroz svakodnevne aktivnosti. Takođe, moguće je poznanstvo preko posla.

Zdravlje – Slabije.

VAGA

Posao – Kreativnost i ideje dolaze do izražaja. Dobro je vreme da se istaknete na poslu. Očekuje vas povećana popularnost.

Ljubav – Flert, radost i emocije su naglašeni. Sada je onaj period godine kada lako možete da se zaljubite.

Zdravlje – Odlično.

ŠKORPIJA

Posao – Fokus je na domu ili radu iz pozadine. Moguće je da ćete dobiti mogućnost da radite iz okvira svog doma.

Ljubav – Tenzije su pojačane jer i vi i partner imate velike prohteve u ljubavi. Nemojte da dozvolite da vas porodične obaveze unazade u emotivnom smislu.

Zdravlje – Slabije.

STRELAC

Posao – Komunikacija, dogovori i kraća putovanja donose uspeh. Idealna je nedelja za donošenje odluka koje mogu da vam promene budućnost.

Ljubav – Dinamičan period, mnogo poruka i susreta. Slobodni Strelčevi mogu da započnu vezu iz prijateljstva. Mogućnost nove romanse.

Zdravlje – Odlično.

JARAC

Posao – Finansije i vrednovanje rada su u fokusu. Odličan je period za uvećanje zarade, oistvarivanje bonusa ili bolje plaćenih ponuda.

Ljubav – Stabilnost je važna, ali ne zaboravite na emocije. Partner ima veća očekivanja od vas u emotivnom smislu.

Zdravlje – Osetljivo.

VODOLIJA

Posao – Vaša sezona donosi novu energiju i hrabre odluke. Imate podršku da započnete nešto novo u poslovnom smislu.

Ljubav – Vi ste u centru pažnje. Venera u vašem znaku može da vam donese zaljubljivanje. Imaćete više prilika za romansu.

Zdravlje – Odlično.

RIBE

Posao – Na poslu ćete se povući jer ćete smatrati da je to ispravan potez. Pripremate teren za naredni period. Osećate da imate i tajne neprijatelje, tako da je ovo dobar izbor.

Ljubav – Tajne simpatije ili emotivna razmišljanja o prošlosti. Imaćete susret na mestu zatvorenog tipa.

Zdravlje – Psihosomatski problemi.

(informer.rs)