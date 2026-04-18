Za obnovu vile „Helena“ u Opovu 70 miliona dinara

Ovih dana postavljaju se zanimljivi eksponati, zbirke i stare fotografije koje govore o prošlosti Opova
13:00
18.04.2026
Vila „Helena“ nekada najlepša porodična kuća u Opovu koju je izgradio austro ugarski general Mihajlo Manojlović početkom 20 veka nakon više decenija propadanja postala je muzejski prostor pun eksponata i fotografija koje govore o zanimljivoj istoriji Opova, prenosi RTV.
Za kompletnu obnovu ovog vrednog zdanja iz Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja izdvojeno je oko 70 miliona dinara.
„Poslednjih 20 godina je bila poprilično ruinirana sve do 2023. kada smo uz podršku Pokrajinske vlade Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu započeli rekonstrukciju.Paralelno smo radili i na formiranju zbirki da bismo danas bili u procesu postavke“, kaže Katarina Ralić Nikolić, direktorka Doma kulture u Opovu.
Ovih dana postavljaju se zanimljivi eksponati, zbirke i stare fotografije koje govore o prošlosti Opova. Na njima se vidi prvi automobil u selu dovezen 1930 te godine koji je pripadao trgovačkoj porodici Bogdanov. Tu su i fotografije prvih autobusa na tek uspostavljenoj liniji Pančevo Opovo Perlez braće Cint koji su u ovo južnobanatsko mesto sredinom dvadesetih godina doneli i prvu kožnu fudbalsku loptu.Za sada su u muzeju pripremljene dve zbirke.
U pripremi su etnološka i numizmatička zbirka a zanimljivo je da ima više građana koji su donirali predmete poput klavira i vrednog starinskog nameštaja..
Ovaj prostor koristiće se i za koncerte,radionice,filmske projekcije a planirano je da za posetioce bude otvoren sredinom maja.
(RTV)