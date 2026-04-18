Za obnovu vile „Helena“ u Opovu 70 miliona dinara

Ovih dana postavljaju se zanimljivi eksponati, zbirke i stare fotografije koje govore o prošlosti Opova

Vila „Helena“ nekada najlepša porodična kuća u Opovu koju je izgradio austro ugarski general Mihajlo Manojlović početkom 20 veka nakon više decenija propadanja postala je muzejski prostor pun eksponata i fotografija koje govore o zanimljivoj istoriji Opova, prenosi RTV.

Za kompletnu obnovu ovog vrednog zdanja iz Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja izdvojeno je oko 70 miliona dinara.

Jedno od najlepših starih zdanja u Opovu Vila Helena podignuta početkom 20 veka pripadala je austrougarskom generalu Mihajlu Manojloviću a naziv je dobila po njegovoj supruzi rodom iz Opova. Tokom vremena rezidencija je menjala vlasnike, nakon Drugog svetskog rata je nacionalizovana i do kraja pedesetih godina ovde je bila osnovna škola.

„Poslednjih 20 godina je bila poprilično ruinirana sve do 2023. kada smo uz podršku Pokrajinske vlade Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu započeli rekonstrukciju.Paralelno smo radili i na formiranju zbirki da bismo danas bili u procesu postavke“, kaže Katarina Ralić Nikolić, direktorka Doma kulture u Opovu.

Ovih dana postavljaju se zanimljivi eksponati, zbirke i stare fotografije koje govore o prošlosti Opova. Na njima se vidi prvi automobil u selu dovezen 1930 te godine koji je pripadao trgovačkoj porodici Bogdanov. Tu su i fotografije prvih autobusa na tek uspostavljenoj liniji Pančevo Opovo Perlez braće Cint koji su u ovo južnobanatsko mesto sredinom dvadesetih godina doneli i prvu kožnu fudbalsku loptu.Za sada su u muzeju pripremljene dve zbirke.

„Likovna zbirka koja predstavlja najznačajnija dela iz našeg fonda:Olja Ivanjcki,Kosta Bradić,Stojan Trumić i dve slike Jovana Popovića iz 19 veka. To su prve slike koje su stigle u našu galeriju “Jovan Popović” prvi poklon i najstarija dela. Zatim tu je arheološka zbirka koja će možda biti I najzanimljivija posetiocima jer nisu imali priliku da vide artefakte koji su pronađeni na lokalnim nalazištima“, dodaje direktorka.

U pripremi su etnološka i numizmatička zbirka a zanimljivo je da ima više građana koji su donirali predmete poput klavira i vrednog starinskog nameštaja..

Ovaj prostor koristiće se i za koncerte,radionice,filmske projekcije a planirano je da za posetioce bude otvoren sredinom maja.

(RTV)