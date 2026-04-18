Južni Banat

Za obnovu vile „Helena“ u Opovu 70 miliona dinara

Ovih dana postavljaju se zanimljivi  eksponati, zbirke i stare fotografije koje govore o prošlosti Opova

10:00

18.04.2026

Foto: Pančevac

 Vila „Helena“ nekada najlepša porodična kuća u Opovu koju je izgradio austro ugarski general  Mihajlo Manojlović početkom 20 veka nakon više decenija propadanja  postala je  muzejski prostor  pun  eksponata i fotografija  koje govore o zanimljivoj istoriji Opova, prenosi RTV.

Za kompletnu obnovu ovog vrednog zdanja iz Pokrajinskog fonda za kapitalna ulaganja  izdvojeno je oko 70 miliona dinara.

Jedno od najlepših starih zdanja u Opovu   Vila Helena  podignuta početkom 20 veka  pripadala je austrougarskom generalu Mihajlu Manojloviću a naziv je dobila po njegovoj supruzi  rodom iz Opova. Tokom vremena  rezidencija je menjala  vlasnike, nakon Drugog svetskog rata  je nacionalizovana i do kraja  pedesetih godina ovde je bila osnovna škola.

„Poslednjih  20 godina je bila poprilično ruinirana sve do 2023. kada smo uz podršku Pokrajinske vlade Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu započeli rekonstrukciju.Paralelno smo radili i na formiranju zbirki da bismo danas bili u procesu postavke“, kaže Katarina  Ralić Nikolić, direktorka Doma kulture u Opovu.

Ovih dana postavljaju se zanimljivi  eksponati, zbirke i stare fotografije koje govore o prošlosti Opova. Na njima se vidi  prvi automobil u selu dovezen 1930 te godine  koji je pripadao trgovačkoj porodici  Bogdanov. Tu su i fotografije prvih autobusa na tek uspostavljenoj liniji Pančevo Opovo Perlez braće Cint koji su u ovo južnobanatsko mesto sredinom dvadesetih godina doneli i prvu kožnu fudbalsku loptu.Za sada su u muzeju  pripremljene dve zbirke.

„Likovna zbirka koja predstavlja najznačajnija dela iz našeg fonda:Olja Ivanjcki,Kosta Bradić,Stojan Trumić i dve slike Jovana Popovića iz 19 veka. To su prve slike koje su stigle u našu  galeriju “Jovan Popović”  prvi poklon i najstarija dela. Zatim tu je arheološka zbirka koja će možda biti I najzanimljivija  posetiocima jer nisu imali priliku da vide artefakte koji su pronađeni na lokalnim nalazištima“, dodaje direktorka.

U pripremi su etnološka i numizmatička zbirka a zanimljivo je da ima  više građana koji su donirali predmete  poput klavira i  vrednog starinskog nameštaja..

Ovaj prostor koristiće se i za  koncerte,radionice,filmske projekcije a  planirano je  da za posetioce bude otvoren sredinom maja.

(RTV)

