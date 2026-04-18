Vršac ovog vikenda postaje centar vrhunskog sporta!

Ovog vikenda Vršac će biti domaćin dva velika sportska takmičenja – u obaranju ruku i bodibildingu, koja će okupiti veliki broj ljubitelja snage i fitnesa iz zemlje i regiona.

Oba nadmetanja biće organizovana u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra „Milenijum“, a ulaz za publiku je besplatan.

Najpre će se u subotu, 18. aprila, održati drugi „Vršac Open“ u obaranju ruku. Očekuje se učešće više od 80 takmičara iz cele Srbije, a finale će se od 19.00 časova uživo prenositi na kanalu Arena Fajt. U sklopu takmičenja biće organizovan i seminar za sudije.

Nedelja, 19. april, rezervisana je za četvrto izdanje NPC Worldwide/IFBB Pro League regionalno takmičenje u bodibildingu i fitnesu, koje će okupiti više od 50 takmičara iz Srbije, regiona, Mađarske i Grčke.

Za takmičare iz zemalja bivše Jugoslavije ovo predstavlja važnu kvalifikacionu stanicu za učešće na međunarodnoj sceni i Pro Qualifier takmičenjima širome Evrope.

Organizatori su obezbedili i posebne pogodnosti, u vidu besplatnih kotizacija za prestižna takmičenja u Poljskoj, Austriji, Švedskoj, Kazahstanu i Mađarskoj.

(Pančevac/Dnevnik)