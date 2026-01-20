Udruženje „Pčelar Vršac“: Održana prezentacija pčelarske opreme

U prostorijama Mesne zajednice „Žarko Zrenjanin“ održana je prezentacija pčelarske opreme za članove Udruženja pčelara „Pčelar Vršac“, najstarijeg pčelarskog udruženja u gradu, osnovanog davne 1885. godine.

Vršac nastavlja kontinuiranu podršku udruženjima iz oblasti poljoprivrede, te su na osnovu konkursa za 2025. godinu Udruženju pčelara „Pčelar Vršac“ odobrena sredstva u iznosu od 480.000 dinara.

Posebna vrednost ovog udruženja ogleda se u činjenici da, uprkos dugoj i bogatoj tradiciji, ima jedan od najmlađih upravnih odbora, što predstavlja primer dobre prakse i dokaz da su znanje, energija i međusobna saradnja ključ uspešnog funkcionisanja.

Dodeljena sredstva namenjena su za nabavku pčelarske opreme od prohroma, ukupne vrednosti 625.000 dinara. Tom prilikom nabavljeni su mešač za pogače, mlin i dva topionika za vosak, koji će biti na raspolaganju svim članovima udruženja.

Tokom događaja organizovana je i prezentacija rada novonabavljene opreme, kao i podela promotivnog materijala, sa ciljem unapređenja pčelarske proizvodnje, promocije pčelarstva i jačanja saradnje među članovima udruženja.

Ovom podrškom Grad Vršac nastavlja da ulaže u razvoj pčelarstva i jačanje poljoprivredne zajednice na svojoj teritoriji.

(Pančevac/Vršaconline)