Horoskop za 21. januar za sve znake zodijaka

Ovan

Posao: Imaćete osećaj da morate brzo da reagujete, ali ćete najbolje proći ako prvo proverite sve informacije. Dan je dobar za dogovor “u četiri oka” i završavanje neke obaveze koja vam stoji nad glavom.

Ljubav: Oni u vezama će želeti više razumevanja i nežnosti, pa ćete lakše rešiti sve ako spustite ton i pokažete pažnju kroz neku sitnicu. Ukoliko ste slobodni, moguće je dopisivanje koje deluje obećavajuće, ali nemojte forsirati – pustite da se druga strana otvori.

Zdravlje: Bićete osetljiviji i brže ćete se umarati – prijaće vam više sna i mirniji ritam.

Bik

Posao: Imaćete dobar osećaj šta vredi, a šta je gubljenje vremena, i zato možete pametno birati prioritete. Povoljan je trenutak da rešite finansijsku ili organizacionu sitnicu koja kasnije može postati velika.

Ljubav: U braku ili vezi će vam prijati mir i stabilnost, ali ćete tražiti i konkretnu pažnju, ne samo priču. Slobodni bi mogli da upoznaju nekog preko prijatelja ili kroz neobaveznu komunikaciju, a prvi utisak će biti vrlo prijatan.

Zdravlje: Moguća napetost.

Blizanci

Posao: Danas ćete imati sjajne ideje i lako ćete povezivati ljude i informacije, ali pazite da ne rasipate energiju. Dobar je dan za razgovore, poruke, planiranje i kreativna rešenja.

Ljubav: U vezama se može lako pokrenuti tema koja traži iskrenost, ali nemojte ulaziti u dokazivanje – bolje recite šta želite i završite priču. Ukoliko ste slobodni, može se pojaviti osoba koja vas privlači drugačijim pogledom na život, posebno kroz mreže ili dopisivanje.

Zdravlje: Umor od previše stimulacije – napravite pauzu od ekrana.

Rak

Posao: Imaćete osećaj da vam intuicija radi savršeno i da tačno znate kome možete da verujete. Dan je odličan za miran rad, završavanje obaveza i donošenje odluka bez tuđeg pritiska.

Ljubav: Oni u vezama će želeti više nežnosti i topline, pa će vam prijati zajedničko veče i razgovor bez napetosti. Slobodni bi mogli da uđu u kontakt koji se razvija nežno i polako, ali će imati “nešto posebno”.

Zdravlje: Osetljiv stomak, laganija hrana će vam prijati.

Lav

Posao: Bićete puni ideja, ali ćete želeti da sve ide po vašem, što može izazvati manju tenziju u timu. Najbolje ćete proći ako pokažete autoritet kroz rezultat, a ne kroz raspravu.

Ljubav: U vezama će vam prijati više pažnje i potvrde, ali nemojte tražiti reakciju na silu – bolje predložite nešto lepo i opušteno. Ukoliko ste slobodni, moguće je novo poznanstvo koje kreće kroz poruku ili komentar, a može se brzo pretvoriti u ozbiljnije interesovanje.

Zdravlje: Moguća nervoza.

Devica

Posao: Imaćete odličan fokus i bićete najjači u svemu što traži organizaciju i preciznost. Danas ćete završiti više nego što ste planirali, ali pazite da ne preuzmete tuđe obaveze.

Ljubav: Oni u vezama će želeti mir, ali može doći do sitne zamerke zbog svakodnevice – birajte nežniji ton i sve će se smiriti. Slobodni bi mogli da dobiju poruku od osobe koja ih prati već neko vreme, ali neće želeti da se previše otkrivaju odmah.

Zdravlje: Moguća napetost i umor – više sna će vam biti najbolji lek.

Vaga

Posao: Dan će vam doneti dobru priliku za saradnju i dogovor, ali ćete morati da budete jasni oko uslova. Ne potpisujte ništa na brzinu i ne pristajte na “videćemo”.

Ljubav: U vezama će prijati nežnost i lep ton, pa izbegnite teške teme u pogrešnom trenutku. Ukoliko ste slobodni, postoji prilika za susret preko prijatelja ili društvenih mreža, ali ćete morati da pokažete interesovanje otvoreno.

Zdravlje: Pad energije.

Škorpija

Posao: Imaćete snažan osećaj kontrole i znaćete tačno šta treba da uradite da biste pomerili stvari u smeru koji vam odgovara. Dan je dobar za ozbiljne odluke i rad “u tišini”, bez previše objašnjavanja drugima.

Ljubav: U braku ili vezi će emocije biti jače, ali i osetljivost, pa nemojte reagovati iz povređenosti – recite direktno šta vam treba. Slobodni bi mogli da osete jaku privlačnost prema osobi koja deluje misteriozno i inteligentno, ali nemojte žuriti – neka se pokaže kroz dela.

Zdravlje: Moguća nesanica – smanjite stimulaciju uveče.

Strelac

Posao: Imaćete želju da menjate planove i radite nešto drugačije, ali pazite da ne preskočite bitne korake. Dobar je dan za učenje, ideje, kontakte i planiranje sledećeg poteza.

Ljubav: U vezama će vam prijati više slobode, pa predložite izlazak ili šetnju umesto ozbiljnih razgovora. Ukoliko ste slobodni, moguće je novo poznanstvo kroz dopisivanje koje inspiriše i budi radoznalost.

Zdravlje: Višak energije izbacite kroz fizičku aktivnost.

Jarac

Posao: Danas ćete biti ozbiljni i praktični, i imaćete potrebu da završite sve što je važno. Povoljan je trenutak da postavite granice i da jasno kažete šta možete, a šta ne.

Ljubav: Oni u vezama će želeti mir i sigurnost, ali nemojte delovati hladno – jedna topla rečenica može promeniti totalno atmosferu.

Zdravlje: Umor i ukočenost.

Vodolija

Posao: Imaćete odličan dan za ideje, planove, dogovore i sve što traži pametnu komunikaciju. Moguće je da ćete dobiti novu poslovnu priliku ili predlog koji vam otvara zanimljiv dalji pravac.

Ljubav: U vezama ćete želeti više slobode i prostora, ali i više pažnje, pa je najbolje da se dogovarate o svemu bez pritiska. Ukoliko ste slobodni, možete upoznati osobu koja će vas odmah “mentalno zapaliti”, posebno preko mreža ili prijatelja.

Zdravlje: Moguća napetost.

Ribe

Posao: Dan će vam prijati jer ćete raditi mirnije i kreativnije, a intuicija će vas voditi na pravo mesto. Dobar je trenutak za ideje, planiranje i razgovor koji vam može otvoriti vrata.

Ljubav: U vezama ćete želeti nežnost, pažnju i emotivnu sigurnost, pa je idealno da napravite mirno veče i budete prisutni jedno za drugo. Slobodni bi mogli da dobiju znak interesovanja od osobe koja deluje nežno, ali iskreno, i ovo može imati lep nastavak.

Zdravlje: Potreban vam je odmor.

(astroputnik)