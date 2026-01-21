Debeljača: Mađarska narodna igra ponovo okuplja decu

Kako sedenje na suncu može pomoći u kontroli šećera u krvi
13:30Vučić u Davosu na sastancima sa svetskim zvaničnicima: U vremenu podela za Srbiju je važno da sačuva duh dijaloga
Nakon školskog raspusta u Debeljači su nastavljene probe plesne grupe „Perdulo“. Folklorne probe se održavaju dva puta nedeljno a u toku je i priprema nove koreografije.
Oko tridesetoro učenika od drugog do sedmog razreda OŠ ,,Jožef Atila” kroz igru i ples upoznaje se sa mađarskom narodnom tradicijom, doprinoseći očuvanju kulture i folklora.
(RTV Kovačica)
Zahvaljujući podršci opštine Bela Crkva adaptirana stara prostorija i opremljena savremena kuhinja, čime su značajno unapređeni uslovi rada i boravka u školi.
Opština Plandište izdala je investitoru Alter biogas plan iz Novog Sada potvrdu o prijavi radova na izgradnji biogasne elektrane instalisane snage do 1 MW (999 kW), dominantne kategorije G.
