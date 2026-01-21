Debeljača: Mađarska narodna igra ponovo okuplja decu

Nakon školskog raspusta u Debeljači su nastavljene probe plesne grupe „Perdulo“. Folklorne probe se održavaju dva puta nedeljno a u toku je i priprema nove koreografije.

Oko tridesetoro učenika od drugog do sedmog razreda OŠ ,,Jožef Atila” kroz igru i ples upoznaje se sa mađarskom narodnom tradicijom, doprinoseći očuvanju kulture i folklora.

(RTV Kovačica)