Uticajni japanski novinar citirao Vučića iz Davosa: Niko se ne smeje, ljudi ne znaju šta će sutra doneti

Jedan od najuticajnijih japanskih novinara Ken Morijasu citirao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Morijasu je na svom Iks nalogu podelio deo Vučićevog obraćanja sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

– Ovo je moj 12. put u Davosu. Nikada nisam video toliko ljudi. Ljudi nikome ne aplaudiraju. Ljudi su ovde zato što su zabrinuti za svoju budućnost. Predstavnici kompanija, državni lideri, premijeri, članovi vlada, ko god. I niko ne likuje, niko se ne smeje, niko se ne osmehuje, jer ljudi ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama – naveo je čuveni novinar Vučićeve reči.

Serbian President Aleksandar Vučić: „This is my 12th time in Davos. I have never seen so many people. People are not applauding anyone. People are here because they are concerned about their future. Company representatives, state leaders, prime ministers, members of governments,… pic.twitter.com/tst1ceaZyo — Ken Moriyasu (@kenmoriyasu) January 20, 2026

(Pančevac/Objektiv)