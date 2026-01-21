Politika Vesti

Uticajni japanski novinar citirao Vučića iz Davosa: Niko se ne smeje, ljudi ne znaju šta će sutra doneti

12:30

21.01.2026

Foto: Printscreen/Instagram@sns_srbija и avucic

Jedan od najuticajnijih japanskih novinara Ken Morijasu citirao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Morijasu je na svom Iks nalogu podelio deo Vučićevog obraćanja sa Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

– Ovo je moj 12. put u Davosu. Nikada nisam video toliko ljudi. Ljudi nikome ne aplaudiraju. Ljudi su ovde zato što su zabrinuti za svoju budućnost. Predstavnici kompanija, državni lideri, premijeri, članovi vlada, ko god. I niko ne likuje, niko se ne smeje, niko se ne osmehuje, jer ljudi ne znaju šta će sutra doneti našim zemljama – naveo je čuveni novinar Vučićeve reči.

(Pančevac/Objektiv)

