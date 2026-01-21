Vučić o novoj geopolitičkoj realnosti: Ako ništa drugo, Tramp je ogolio istinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekaao je iz Davosa za Dnevnik RTS-a da Amerika i Evropa neće istupati zajedno po svim pitanjima, već često odvojeno i suprostavljeno jedni drugima.

– Nisam ja politički analitičar, ja ću vam reći okvirno i koliko smem šta mislim o nečemu, a drugi ljudi neka sude o tome na drugačiji način. Ja sam predsednik Srbije, moj je da brinem građanima Srbije, a ne da se zameram nekada i potpuno nepotrebno najvećim silama sveta. Dakle, što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, on Trump je danas govorio o brojkama, govorio o važnim stvarima. Tačno je Amerika raste brže od Evrope. Rast u poslednjem kvartalu u Sjedinjenim Državama je gotovo neverovatan. Stopa rasta je ta koja smanjuje stopu duga Sjedinjenih Američkih Država koji je ogroman i to je predsednik Trump izvanredno pametno mudro i tačno primetio i zato se i mi koncentrišemo na rast, zato i uvek govorim koliko je važno da imamo višu stopu rasta želim takođe da vam kažem da upravo zato stopa javnog duga Srbije nikada nije bila na nižem nivou u poslednjih u poslednjim decenijama ona je negde oko 40,9%. Dakle, nikada manje nismo bili zaduženi u svojoj savremenoj istoriji nego što je to slučaj danas – dodao je Vučić.

Predsednik je ocenio da je predsednik SAD Donald Tramp samo ogolio realnost međunarodne politike.

– On je izneo mnogo podataka koji idu u prilog Sjedinjenim Američkim Državama. Iznosio neke istorijske činjenice, neke činjenice koje ne možete nazvati tim imenom. On ih je smatrao činjenicama, više bih rekao da su deo dnevne politike. Načine koji se raspravljaju o teritorijama u savremenom svetu. Ako ništa, predsednik Tramp je jedna dobra stvar koju je on uradio, ogolio do te mere da više ne želi da upakuje u lepu, plavo-žutu kutiju i da kaže ovo je zbog neke humanitarne katastrofe na Kosovu, kao što su lagali Srbe kao što su lagali sve u regionu. Kada pogledate broj žrtava u skladu sa albanskim izvorima ili izvorima Nataše Kandić koji su svakako protivni srpskim vitalnim interesima, jel ti ljudi nikada nisu bili prosrpski orijentisani bez obzira na svoje ime i prezime, videćete ne tako veliku razliku između broja ubijenih Albanaca i broja ubijenih Srba. To je bilo jasno da je reč o neistinama koje su izgovarane protiv Srbije, ali mora da se pronađe nekakav Lajbnicov dovoljan razlog da bi se opravdala agresija na našu zemlju i pokušaj otimanja teritorije. Danas više u savremenom svetu velike sile nemaju vremena za to. I ako hoćete pogledajte, to postaje neka vrsta nove mode. Sličan iskaz je imao i značajni ruski filozof i ideolog Aleksandar Dugin koji je pre tri dana, jer sam razgovarao ovde i sa Hačaturijanom i Alijevim, i video sam šta je ta izazvova rekao mali države u okruženju velikih sila nemaju više pravo na suverenost, samostalnost i nezavisnost, pomenuo zemlje od Uzbekistana, Kazahstana, sve tri, kavkarske zemlje Gruzije, Jermenije Azerbejdžana, naravno i Kirgistan i Tadžikistan. One ne mogu više da budu samostalne, jedino pod velikim uticajem velike sile kakve je Rusija – rekao je Vučić.

Na pitanje o “stradanju malih zemalja”, predsednik je rekao da je video Grenelovu objavu, kao odgovor Marti Kos.

– Grenel je odgovoran i ozbiljan čovek, on je nekad rešavao probleme na Balkanu rešavanjem ekonomskih problema. Imao sam dobar razgovor sa Martom Kos danas. Ako se nameću neke nove alternative, mi smo nalazimo na evropskom kontinentu i ne možete da pokažete kao neko ko je slab. Imaćemo proširenu sednicu Vlade u subotu, gde ćemo pričati o svemu što je potrebno. I verujem da ćemo ispuniti dva formalna zahteva SAD, i da pristupimo strateškom planu sa SAD, ali Srbija je na evropskom putu – odgovorio je.

Naveo je da je bitno da se Srbija predstavi u najboljem svetlu, i da zauzmemo najbolju poziciju.

– Čuvamo prijateljstvo sa NR Kinom i Ruskom Federacijom. Spreman sam da o svemu razgovaram i sa političkim protivnicima, nadam se da će u narednim mesecima doći do prekida sukoba u Ukrajini. Sutra je Evropski savet. Proširenje Evrope je jedna od najvažnih stvari. Nije ovo samo ko će na koga krenuti, ali je veoma kompleksna situacija, potrebno je promišljanja i uzdržavanja od izgovaranja teških reči – kazao je.

Istakao je da je imao dobar razgovor sa Martom Kos.

– Razgovarao sam i sa Rubijom, on ne pokazuje emocije, ali je danas bio obradovan što me vidi. Nisam krio da sam došao da čujem predsednika Trampa, nisam to ni krio, i verujem da ćemo i tu moći da razvijamo dijalog u interesu RS – naveo je.

Vučić je zatim govorio o razgovorima sa liderima.

– Iz Davosa donosimo veoma važnu poziciju Srbije u svetu, imao sam dugačke danas bilaterale, sastao sam se sa mnogo lidera. Babiš je danas doneo odluku Vlade da Češka učestvuje na Ekspu, što je veoma važno. Švajcarski predsednik je potvrdio učešće, pre toga će posetiti Srbiju, kao i Babiš. Razgovarao sam i sa predsednikom Izraela, Hercegom, možete da mislite koliko je to važno za našu zemlju. On je moj lični prijatelj i mislim da uvek može da pomogne, i sa pozicioniranjem Srbije sa transatlanskim partnerima, ali i sa situacijom u svetu – rekao je

On kaže da se plaše da će to biti još jedno ispunjeno obećanje, odgovorio je na pitanje o ljudima koji ne veruju u leteće taksije.

– Tako su isto negodovali i kad smo gradili Beograd na vodi, i sa projektom brze pruge, auto-putevima, da nikada neće biti završeni. Pa kažu srušiće se, a sve to koriste svakodnevno, ali je to deo našeg političkog folklora. Gledaju samo da kažu nešto loše, a dogodiće se. To su letelice Arčer kompanije, imaju dosta ulaganja, pokušavaju da zadrže prvo mesto u svetu, to je kalifornijska kompanija. Imaćemo i mnogo drugih stvari, napravili smo dobar ugovor. Ekspo će biti najposećenija manifestacija u svetu 2027. godine. Ali nastavljamo da radimo – rekao je.

Govoreći o NIS-u, predsednik je rekao da je pred nama nova era.

– Srbija će povećati za 5 odsto, de fakto 18 odsto učešće u kapitalu NIS-a. Hteo bih da se zahvalim ruskoj strani kao korektnom partneru, poslednjih nekoliko godina. Pred nama je nova era, nisu bili laki pregovori, ali obezbedili smo da rafinerija mora da radi, zaštitili smo interese Srbije – naveo je.