Snažna poruka predsednika Srbije: Služim samo srpskom narodu i građanima Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da služi samo srpskom narodu i građanima Srbije.

– Služim samo srpskom narodu i građanima Srbije – napisao je predsednik na Instagramu.

Podsetimo, Vučić je prethodno objavio na Instagram profilu „avucic“ kolaž fotografija sa skupova u više gradova širom zemlje, na kojima je prisustvovao veliki broj građana.

On je istakao da nema lepšeg mesta na svetu od svoje zemlje i da je najsrećniji kada je u društvu svog naroda.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Александар Вучић (@avucic)

(Pančevac)