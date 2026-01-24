Politika Vesti

Snažna poruka predsednika Srbije: Služim samo srpskom narodu i građanima Srbije

10:04

24.01.2026

Instagram/avučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da služi samo srpskom narodu i građanima Srbije.

– Služim samo srpskom narodu i građanima Srbije – napisao je predsednik na Instagramu.

Podsetimo, Vučić je prethodno objavio na Instagram profilu „avucic“ kolaž fotografija sa skupova u više gradova širom zemlje, na kojima je prisustvovao veliki broj građana.
On je istakao da nema lepšeg mesta na svetu od svoje zemlje i da je najsrećniji kada je u društvu svog naroda.

 

(Pančevac)

