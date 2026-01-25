Nedeljni horoskop do 1. februara: Proveri šta ti zvezde spremaju.

Ovo je nedeljni horoskop za period od 26. januara do 1. februara! Najsrećniji znakovi biće Vodolija, Ovan i Ribe, a zvezde donose zanimljive ljubavne i poslovne prilike za sve znakove – od spontanih novih poznanstava do šansi da pokažete svoje veštine na poslu, piše Atma.hr.

Ovan

Ljubav: Zajedno s partnerom proći ćete kroz zanimljiva iskustva i otkrivati nove stvari jedno o drugom. Shvatićete ne samo da se volite, već i da imate puno toga zajedničkog. Samci će biti otvoreni za nova poznanstva.

Karijera: Oni u samostalnim profesijama verovatno će raditi prekovremeno, a i ostali će imati mnogo posla, bez vremena za previše razmišljanja. Generalno, stanje je stabilno jer posla ima.

Zdravlje & savet: Ne zaboravite na odmor i dovoljno sna.

Bik

Ljubav: Mnogi će se prepustiti ćaskanju i ogovaranju, ne shvatajući da i oni sami i njihova ljubav mogu biti meta tračeva. Prvo sredite svoje, pa onda analizirajte tuđe odnose.

Karijera: Vaše ideje su odlične, držite se svojih planova i pokažite svima da možete.

Zdravlje & savet: Sve je moguće – samo krenite!

Blizanci

Ljubav: Bićete opušteniji u zavođenju i uživaćete u druženju s voljenom osobom. Samci će lako nalaziti društvo, a neka poznanstva počnu spontano.

Karijera: Otvaraju se nove prilike – gledajte pozitivno i iskoristite ih. Samopouzdanje je na vašoj strani.

Zdravlje & savet: Bavite se jogom i meditacijom.

Rak

Ljubav: Obratite pažnju na osobe s kojima radite – moguće je da je neko već zainteresovan za vas. Ako ste u vezi, prihvatite kompromis i vaš odnos će biti stabilan.

Karijera: Povremeno će vam nedostajati motivacije, ali setite se šta sve možete. Nekoliko uticajnih osoba može priteći u pomoć, ali ostatak je na vama.

Zdravlje & savet: Idite polako.

Lav

Ljubav: Ako ste u vezi, imaćete potrebu za više kretanja i društva. Samci će lako nalaziti nova poznanstva.

Karijera: Vaše znanje će biti sve više cenjeno. Ne bojte se da pokažete svoje sposobnosti – moguće su nove prilike i saveti koje drugi traže od vas.

Zdravlje & savet: Borite se za ono što želite.

Devica

Ljubav: Lakše prihvatate kompromis, što pozitivno utiče na vezu. Pokažite osećanja – dobićete više nego što očekujete.

Karijera: Prošlo je prošlo – fokusirajte se na nove stvari. Budite otvoreni za novitete i prilike koje dolaze.

Zdravlje & savet: Ne pomerajte granice bez potrebe.

Vaga

Ljubav: Stvari ponekad idu sporije nego što biste želeli, ali vaša strast je probuđena. Potrebno je strpljenje i usklađivanje s partnerom.

Karijera: Vaše znanje i stručnost će dobiti na značaju. Prilike za učenje i uspeh su pred vama.

Zdravlje & savet: Ustrajte u novim idejama.

Škorpion

Ljubav: Prilike za društveni život i nova poznanstva biće česte. Vezani će uživati u kvalitetnom vremenu s partnerom.

Karijera: Poslovi postaju intenzivni i preuzimaju poduzetnički karakter. Aktivnost i angažman biće potrebni svima.

Zdravlje & savet: Ne zanemarujte san.

Strelac

Ljubav: Maštoviti ste i uživate u svom unutrašnjem svetu. Samci će sanjariti, vezani uživati u društvu partnera ili ljubavnom filmu.

Karijera: Vaša snaga i ubeđivanje pomažu vam da utičete na druge i postignete ciljeve.

Zdravlje & savet: Pazite da ne budete previše samouvereni.

Jarac

Ljubav: Društveni život je bogat i dinamičan, bićete opušteni, veseli i zabavni. Malo ko će biti sam.

Karijera: Nedovršeni poslovi iz prošlosti dolaze na dnevni red – emocije će biti prisutne, pa postupajte strpljivo.

Zdravlje & savet: Izbegavajte hladne napitke.

Vodolija

Ljubav: Privlačni ste drugima, lako ćete naći društvo. U vezama, očekivanja su manja, a zadovoljstvo veće.

Karijera: Većina želi da izbegne previše rada, ali humor i snaga duha će vam pomoći da izdržite.

Zdravlje & savet: Istražujte nepoznato.

Ribe

Ljubav: Organizovaćete zanimljive zabave – samci mogu naići na ljubav, a vezani uživati u malim stvarima sa partnerom.

Karijera: Novi radni zadaci stižu, ali ostanite pozitivni i predani u svemu što radite.