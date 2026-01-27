Vučić: Rafinerija u Pančevu mora da radi

Predsedni Srbije je redako da je to stavljeno u ugovor sa MOL-om i dodao da se u veleprodaji i maloprodaji već pojavljuje prvi dizel od nafte koju je Rafinerija preradila posle dobijanja operativne licence od američkog OFAK-a.

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Rafinerija u Pančevu mora da radi i da je to stavljeno u ugovor sa MOL-om i dodao da se u veleprodaji i maloprodaji, kako je rekao, već pojavljuje prvi dizel od nafte koju je Rafinerija preradila nakon dobijanja operativne licence od američkog OFAK-a.

Vučić je rekao da Srbija želi da poveća svoj ukupni udeo u NIS-u za dodatnih pet posto, kako bi imala više od 34 odsto i snažnije mehanizme nadzora i kontrole.

„To je naš cilj i ono što smo dogovorili sa mađarskim partnerima i verujem da će sve biti u redu“, kazao je Vučić u intervjuu za Federalnu televizuju.

On je istakao da smo uspeli da podignemo Rafineriju dobijanjem operativne licence od Amerikanaca i da ona sada radi i proizvodi dizel pre svega, koji čini gotovo 80 odsto ukupne potrošnje.

Dodao je da veruje da će taj proces biti neprestan i da će Rafinerija neometano da nastavi da radi i istakao da je Srbija sebe osigurala, kao i da je to uneto u ugovor sa MOL-om.

„Rafinerija mora da radi. U svakom slučaju, najmanje 70 odsto kapaciteta, a mogu da idu i na 200 i na 300 odsto kapaciteta“, naglasio je Vučić.

Dodao je da Srbija ne može da dozvoli da Rafinerija prestane da radi jer nije toliko mala zemlja da bi mogla da postoji bez rafinerije.

Vučić je rekao da je rešavanje pitanja NIS-u od ogromnog interesa za Srbiju, ali i za ceo region, uključujući BiH.

Podsetio je da su sankcije NIS-u uvedene 9. oktobra i da nije mogla da bude uvezena ni kap sirove nafte do dobijanja operativne licence.

Odgovarajući na pitanje da li će Moskva dobiti dogovoreni novac za prodaju svog udela MOL-u, on je rekao da je Srbija bila spremna da plati duplo više.

„Rusi će videti taj novac. Nije to veliki novac. Bili smo spremni da platimo i dvostruko više od tih 900 miliona. Rusi su hteli sa nekim drugima to da rade. Poštovali smo njihovu volju i nećemo da kvarimo odnose sa jednom važnom silom“, naveo je Vučić.

Dodao je da je sa Mađarima potpisan i deo oko rudne rente, čime Srbija želi da u budućnosti zadrži prava kao suverena država.

Na pitanje kako komentariše poziciju MOL-a nakon što preuzme ruski udeo u NIS-u, Vučić je rekao da će oni da šire svoju mrežu.

Predsednik je dodao da je očigledno da se velike sile bore za sfere uticaja i da će u budućem svetu biti važni energetika, digitalizacija i veštačka inteligencija, hrana i voda, vojska, obrazovanje i zdravstvo.

– Oni koji se najčešće pozivaju da Dejtonski sporazum najčešće ga i ruše

Vučić je izjavio da oni koji se najčešće pozivaju na Dejtonski sporazum, najčešće ga i ruše.

Vučić je u intervjuu za Federalnu televiziju, na pitanje da nije previše komentarisao ukidanje sankcija predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku, rekao da misli da Dodik nije zaslužio sankcije i istakao da Srbija nikada ne koristi takve instrumente.

„Mislim da nije zaslužio sankcije, da budem potpuno iskren. Ne mislim da bilo ko zaslužuje sankcije. Ne znam da li ste primetili, ali mi nikada ne koristimo takve instrumente i nikada nikome ne pretimo ni na koji način. Mislimo da je to jezik koji ne odgovara modernom dobu razgovora, diplomatskih rešenja“, istakao je Vučić.

Odgovarajući na konstataciju voditelja da su sankcije Dodiku uvedene zbog kršenja Dejtonskog sporazuma, istakao je da je to video drugačije i dodao da oni koji se najčešće pozivaju na Dejtonski sporazum, najčešće ga i ruše.

„Sada bi neko mogao da kaže ‘pa i ti to i radiš, Vučiću, puna su ti usta Dejtonskog sporazuma’. Ja ću da kažem samo mi pokažite kada sam ga srušio. Osim što ćete da mi pričate o Srpskom saboru, koja se bavio srpskim pismom, jezikom, kulturom, svim što je dozvoljeno, baš u skladu sa Dejtonskim sporazumom, Zakonom o paralelnim vezama između Srbije i Republike srpske“, rekao je Vučić.

Ukazao je da je čak i tog dana kada je govorio na skupu na Trgu Republike, rekao da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i istakao da će takva politika Srbije ostati.

„Na to bi neki imali primedbu i rekli ‘ali zato namerno izbegavaš reč suverenitet’. Namerno izbegavam reč suverenitet ne zato što ne poštujem suverenitet bilo kog entiteta ili Bosne i Hercegovine, već se tu pozivam na Dejtonski sporazum, jer je suverenitet podeljen u skladu sa onim kako je rekao Dejtonski sporazum. A to nema veze sa poštovanjem granica ili bilo čega drugog, pošto granice poštujemo“, naglasio je Vučić.

Dodao je da misli na tri konstitutivna naroda i na ustavnu kategoriju Bosne i Hercegovine i istakao da to u stvari jeste suštinski Dejtonski mirovni sporazum i nadležnosti koje čine deo suverenosti entiteta i deo suverenosti centralnih vlasti.

Na pitanje da li su u poslednje vreme njegovi sastanci sa Dodikom ređi, on je rekao da se i dalje često viđa sa Dodikom.

„Naravno, ne moramo uvek u svemu da budemo saglasni i logično je da nismo, ali imamo dogovor koji smo napravili da svađa i sukoba, posebno javnih, neće biti“, istakao je Vučić.

Dodao je da Dodik njemu uvek govori šta želi da kaže i on njemu sve što želi da kaže.

„To je odnos slobodnih ljudi, ljudi koji ne moraju uvek isto da misle, ali ljudi koji se poštuju“, naglasio je predsednik Vučić.

– Odnos između Srba i Bošnjaka ključni odnos za budućnost Balkana

Predsednik Srbije izjavio je da je uvek smatrao da je važan odnos između Beograda i Sarajeva, a da sada smatra to još više i istakao da je odnos između Srba i Bošnjaka ključni odnos za budućnost Balkana.

Vučić je ocenio da Bošnjaci, baš kao i Srbi, imaju neverovatnu potrebu da sve prilike koje im se ukažu propustite i da od onih koji im nisu neprijatelji naprave neprijatelje, dodajući da je uvek lakše da se nešto razgradi nego da se gradi

„U poslednjih 14 godina niste mogli da ni meni ni onima koji su važni u ovoj zemlji pronađete bilo kakve loše izjave o odnosima Srba i Bošnjaka i svega drugog. Ne, ali ste se trudili da ih nađete tamo od pre 30 i ne znam koliko godina. Trudili ste se da izmišljate bajke o mojim snajperima i puškama oko Sarajeva, što je reč o notornim lažima“, naglasio je Vučić.

Dodao je da i posle svega toga nije bežao od toga da dođe na teritoriju BiH.

„Sve redovno prijavim regularno, legalno. Izvolite, ako sam nešto uradio, što me ne uhapsite? A znate zašto? Zato što znate da lažete. Ne vi, već oni koji govore takve stvari“, rekao je Vučić.

Istakao je da je odnos između Srba i Bošnjaka ključni odnos za budućnost Balkana i naveo da je uvek bio otvoren da se razgovara.

„Nekada sam i sa gospodinom Izetbegovićem razgovarao i kod mene nema grčih reči, težih reči, niti će ih biti. Dogovarali smo, mi imamo 97 odsto uređenu granicu, tri odsto smo trebali da se dogovorimo, bili su prisutni Mladen Ivanić i Čović. Ja sam sve savete koje mi je gospodin Izetbegović, čak in želje, izrekao u Sarajevu, ja sam se tri meseca ovde mučio, da nagovorim ljude, da učinim ustupke. Sačekujem ga sa crvenom fasciklom i kažem ‘mi smo to pripremili’. On mi je rekao ‘e, Vučiću, neki Bošnjaci misle čim ti to prihvataš mora da tu ima nešto skriveno'“, naveo je Vučić.

Istakao je da ništa nije bilo skriveno i da je to bila pružena ruka.

„Ja sam rekao ‘ok, staviću u fioku i to je to“, naveo je predsednik Vučić.

Istakao je da je posle pokušaja njegovog linča nad njim u Srebernici, u Sarajevu bilo potrebno njega predstaviti na najgori mogući način i uvek reći ‘nemate vi tu šta da radite, jer mi uvek moramo, naša politika u Sarajevu uvek mora da bude samo o tome da smo mi žrtve i ni o čemu drugom ne treba da se priča. I dok to ne prihvate u Beogradu reč genocid, mi sa njima nemamo čemu da razgovaramo“.

Ukazao je da misli da je to pogrešna politika i dodao da Beograd ne ucenjuje Sarajevo i ne govori šta mora da prihvati, kako mora da se ponaša i kakav stav mora da im bude prema Srbiji ili prema bilo kome.

– Vučić povodom Dana sećanja na žrtve Holokausta: Da se nikada ne ponovi

Vučić je istakao, povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, da je najveća dužnost da se budućim generacijama ostavi svet bez mržnje, podela i sukoba i da se jedna od najstrašnijih epoha u istoriji čovečanstva nikada ne ponovi.

Vučić je u objavi na Instagramu naveo da se danas sećamo „ogromne patnje, ali i hrabrosti svih onih koji su zbog svog porekla brutalno ubijani u ime besmislenih ideala i surovih ciljeva“.

„Naša je najveća dužnost da budućim generacijama ostavimo svet bez mržnje, podela i sukoba, a posebno da se borimo protiv istorijskog revizionizma i distorzije Holokausta, kojima se negira jedna od najstrašnijih epoha u istoriji čovečanstva. Da se nikada ne ponovi!“, naveo je Vučić.

Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta obeležava se od 2005. godine, donošenjem Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Dan sećanja na žrtve Holokausta 27. januar, prihvaćen je kao vid podsećanja da su tog dana 1945. godine sovjetske jedinice oslobodile Aušvic, koncentracioni logor, najveću fabriku smrti u sklopu sistema takozvanog „konačnog rešenja“ odnosno sistematskog uništenja Jevreja koji je sprovodila nacistička Nemačka.

(Pančevac)