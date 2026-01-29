IZAŠAO „PANČEVAC”: Obavezno čitati!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 30. januara je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: kakve su aktivnosti saobraćajne policije u našem gradu i okolini; na čemu je bio fokus u radu seoskih mesnih zajednica tokom 2025; kako će EU gledati na MOL-ovo preuzimanje NIS-a…

„Pančevac” piše i o laureatima Novembarske nagrade, o tome kako je u Pančevu i selima proslavljen Savindan, a može se videti i pregledan red vožnje gradskog prevoza na liniji 3. Saznajte i ko su specijalisti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika „Pančevac”, u kome rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Kraj prethodne i početak sledeće, tj. tekuće godine, momenat je za svođenje računa, preispitivanje, razmišljanje o tome šta je bilo dobro, da li je moglo bolje i kako ćemo ubuduće. Kada se radi o JKP-u „Zelenilo”, o svemu tome u razgovoru za „Pančevac” govorio je direktor javnog komunalnog preduzeća Danilo Bjelica. On je rekao:

– Prioriteti su nam očuvanje i unapređenje stanja postojećih javnih zelenih površina i grobalja, redovno košenje travnjaka, proizvodnja biljnog materijala, kako cvetnih vrsta, tako i drveća, nabavka nove mehanizacije, obuka radnika i očuvanje kvalifikovane radne snage. Očekuje nas nastavak digitalizacije grobalja, koja nam je veoma važna.

