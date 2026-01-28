Svetosavska akademija – događaj ogromne snage

Praznik koji ujedinjuje i u kome su se preplitali molitveni tonovi, narodna i umetnička tradicija, mladi talenti i iskusni umetnici, reč, muzika i pokret

Svetouspenska akademija, veliki duhovno-kulturni događaj, upriličena je u Kulturnom centru Pančeva 27. januara. Brojni građani ispunili su veliku salu i uveličali praznik duhovnosti i kulture i, u slavu Svetog Save, podelili trenutke koji nas povezuju i podsećaju ko smo, odakle dolazimo i koje vrednosti čuvamo. Moglo se čuti da su vera, znanje, istrajnost i dobročinstvo najveća nasleđa koje možemo da čuvamo i prenosimo dalje, baš onako kako je to Sveti Sava činio vekovima pre nas.

Savindan je posvećen utemeljivaču srpske duhovnosti, prosvete i narodnog identiteta Svetom Savi, a Svetosavska akademija i u životu našeg grada predstavlja jedan od najuzvišenijih trenutaka u kom se susreću tradicija, zajedništvo i umetnost.

Program, čija je autorka umetnički rukovodilac Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva (PSCPD) mr Vera Carina, realizovalo je Pančevačko muzičko društvo, a pokrovitelji su bili Srpska pravoslavna crkvena opština „Centar” i Grad Pančevo.

Za pozdravnu reč je, najpre, priliku imao protojerej Slađan Tubić, starešina Svetouspenskog hrama i domaćin slave, koji je sa učesnicima i gostima podelio duh praznične radosti. Usledila je svetosavska beseda, koju je održao prof. dr Igor Stamenković: on je podsetio na trajne vrednosti koje je Sveti Sava utkao u temelje srpskog naroda.

Program je otvorio nastup glavnog ansambla PSCPD-a, a usledila su izvođenja dečjeg hora i podmlatka ovog društva. Svoju duhovnost na publiku su preneli i hor OŠ „Sveti Sava”, prvi izvođački ansambl KUD-a „Stanko Paunović” NIS–RNP Pančevo i dečji hor „Vokal Kids”, kao i članovi Omladinskog pozorišta „Atelje mladih”, te mladi muzičari Aleksa Marinković na fagotu i Marijana Marček na klaviru. „Deset obraćanja Bogorodici Trojeručici” govorio je poznati glumac Bojan Žirović.

Na kraju Svetosavske akademije prepune emocija svi izvođači zajedno otpevali su Svetosavsku himnu. Građanke i građani dugo su potom prepličavali svoje divne utiske jedni drugima u holu Kulturnog centra.

