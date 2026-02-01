Rukometaši Dinama pobedili Šamot 29:26

U okviru 14. kola ARKUS lige, rukometaši pančevačkog Dinama savladali su na domaćem terenu ekipu Šamota 65 rezultatom 29:26 (14:10). Iako su gosti iz Aranđelovca pružili snažan otpor u drugom poluvremenu, bodovi su ostali u Pančevu zahvaljujući boljoj igri domaćina u završnicama oba dela meča.

Tako su rukometaši Dinama ostvarili prvi zvanični trijumf u 2026. godini.

U RK Dinamo ističu da se sada okreću novim izazovima.

Narednog vikenda prvenstveno gostovanje u Kikindi, pa u utorak, 10. februara, kup duel u Loznici, a potom sledi i veliki derbi sa Vojvodinom na Strelištu, u subotu, 15. februara.

(Pančevac)