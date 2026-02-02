Robot Luka dočekao Vučića: Predsednik Srbije prisustvovao prezentaciji robota kompanije AGIBOT Inovejšon

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Beogradu prezentaciji robota kineske kompanije AGIBTO Inovejšon u Kineskom kulturnom centru.Vučiću i delegaciji koja je stigla s njim, prikazano je više robota koji su izveli nekoliko radnji, plesova a na početku obilaska humanoidni robot Luka pozdravio je Vučića na engleskom i poželeo mu dobrodošlicu.

„Vi ste naširoko poštovani zbog svog pragmatičnog vođstva i snažne posvećenosti ekonomskom razvoju i međunarodnoj saradnji, inspirativno je poželeti dobrodošlicu takvom lideru“, rekao je robot Luka u obraćanju predsedniku Srbije Vučiću.

„Srbija je prepoznata kao važan most za inovacije i industrijski rast i počastvovan sam da vas pozdravim ovde danas“, rekao Luka.

Nekoliko robota je izvelo radnje kretanja, prevrtanja, skakanja, a zatim je druga grupa robota izvela tai či ples i ples na pop muziku, da pokažu kako mogu da budu „dinamičniji i agilniji“. Nosili su jeleke, simbol srpske narodne nošnje.

Voditelj je rekao da oni nose tradicionalnu nošnju da pokažu „čelično prijateljstvo između Kine i Srbije“. Rekao je i da roboti govore na više jezika ali za sada još ne na srpskom.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Vučić se u objavi na Instagramu zahvalio Luki na prezentaciji i lepim rečima koje je uputio Srbiji.

„Čvrst stisak ruke ima, jelek mu lepo stoji, još samo kolo da nauči da igra“, napisao je Vučić.

On je dodao na Instagramu da je ovakav razvoj tehnologije zaista fascinantan i izuzetno važan za industriju budućnosti.

„Hvala Agibotu što ste mi ovo pokazali, nastavljamo da radimo zajedno,“ napisao je Vučić.

Na prezentaciji su prikazani i roboti koji mogu da rade u industsriji i fabrikama, voditelj je rekao da se radi mnogo testiranja različite robotike za industriju i fabrike u nastojanju da povećaju produktivnost, da se proizvodi sve više robota ali da je to još uvek u ranoj fazi.

„Ovo su zaista zapanjujući rezultati, hvala vam što delite znanje i iskustvo“, rekao je Vučić na prezentaciji.

(Beta)