Pančevo Sportska dešavanja

Prvenstvo Vojvodine: Kadeti DžK Dinamo osvojili bronzu

10:30

03.02.2026

Podeli vest:

Foto: Džudo klub Dinamo
Foto: Džudo klub Dinamo

Džudo klub Dinamo iz Pančeva nastupio je sa četiri takmičara na Prvenstvu Vojvodine za kadete 2026.

Takmičari pančevačkog kluba osvojili su jednu bronzanu medalju i jedno peto mesto, čime su izborena dva plasmana na Prvenstvo Srbije.

Najuspešniji je bio Miloš Božić, koji je u konkurenciji kadeta u kategoriji do 73 kilograma osvojio treće mesto i bronzanu medalju. U istoj težinskoj kategoriji nastupio je i Vuk Rajković, koji je zauzeo peto mesto.

(Pančevac))

Tagovi

Džudo klub Dinamo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.