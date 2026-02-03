Prvenstvo Vojvodine: Kadeti DžK Dinamo osvojili bronzu

Džudo klub Dinamo iz Pančeva nastupio je sa četiri takmičara na Prvenstvu Vojvodine za kadete 2026.

Takmičari pančevačkog kluba osvojili su jednu bronzanu medalju i jedno peto mesto, čime su izborena dva plasmana na Prvenstvo Srbije.

Najuspešniji je bio Miloš Božić, koji je u konkurenciji kadeta u kategoriji do 73 kilograma osvojio treće mesto i bronzanu medalju. U istoj težinskoj kategoriji nastupio je i Vuk Rajković, koji je zauzeo peto mesto.

(Pančevac))